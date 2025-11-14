Компания EPOMAKER представила компактную клавиатуру TH33, которая объединяет цифровой, стрелочный и функциональный блоки

Производитель периферийных устройств EPOMAKER выпустил компактную клавиатуру TH33, объединившую цифровой блок, клавиши навигации и функциональные клавиши. Особенностью модели стало расположение цифрового сектора слева от основных клавиш, что отличается от традиционных раскладок.

Устройство поддерживает три режима подключения и оснащено поворотным регулятором из алюминиевого сплава. Конструкция использует систему крепления Gasket с многослойной шумоизоляцией и совместима с фирменными линейными переключателями Purple Flower.

Клавиатура программируется через открытые прошивки QMK и VIA, поддерживает технологию горячей замены переключателей и обладает подсветкой RGB. Емкость аккумулятора составляет 2000 мА·ч, что обеспечивает до 100 часов автономной работы.

Стоимость модели на китайском рынке составляет 269 юаней, международная цена — 42,49 доллара.