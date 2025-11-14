Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
EPOMAKER выпустила многофункциональную клавиатуру TH33 с нестандартной раскладкой
Компания EPOMAKER представила компактную клавиатуру TH33, которая объединяет цифровой, стрелочный и функциональный блоки

Производитель периферийных устройств EPOMAKER выпустил компактную клавиатуру TH33, объединившую цифровой блок, клавиши навигации и функциональные клавиши. Особенностью модели стало расположение цифрового сектора слева от основных клавиш, что отличается от традиционных раскладок.

Устройство поддерживает три режима подключения и оснащено поворотным регулятором из алюминиевого сплава. Конструкция использует систему крепления Gasket с многослойной шумоизоляцией и совместима с фирменными линейными переключателями Purple Flower.

Клавиатура программируется через открытые прошивки QMK и VIA, поддерживает технологию горячей замены переключателей и обладает подсветкой RGB. Емкость аккумулятора составляет 2000 мА·ч, что обеспечивает до 100 часов автономной работы.

Стоимость модели на китайском рынке составляет 269 юаней, международная цена — 42,49 доллара.

#клавиатура #периферия #epomaker #периферийные устройства
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
11
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
3
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
1
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Плеяды оказались в 20 раз больше предыдущих оценок: астрономы обнаружили тысячи неизвестных звезд
+
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Street Fighter 6 официально больше не поддерживается на Windows 10
+
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Старые платформы AMD Bulldozer и Piledriver получат новые открытые прошивки в 2025 году
3
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
4
Появились первые обзоры нового 6-ядерного 3D V-Cache процессора AMD Ryzen 5 7500X3D
+
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+
Второй пилот выдал себя за командира экипажа и даже летал для Lufthansa
+
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
71
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
9
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
13
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
65
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
13
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
13
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
1

Сейчас обсуждают

unhurtable
16:18
С какого перепугу надо это делать тайно, у нас вполне есть торговый договор, подумаешь партнер попросит о небольшой отсрочке платежа и специалистах для правильного чтения инструкций, США же вполне офи...
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
Рвем очко Бернигану
16:16
Главное ,что Вульвыч под надежными замками
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
typym6ek
16:09
Ндаааа, а чуть ранее можно было грубо говоря взять бвм 320 или мерс с180 за эти деньги...
Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России превысила 3,4 млн рублей
Плохиш
15:57
Про нужность ФБ2 в Киндле слышу уже более 10 лет. Легко живется без него, с той же Флибусты все скачивается сразу в Моби. А вот Киндл пейпервайт за 16-17к на Авито или 18,5к за КП сигначуре эдишн прос...
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Evgeny Chezarin
15:50
Очень странные дела. Очевидно скрывается по продуманному плану. Но опасения присутствуют даже при его территориальном удалении, т.к. он имеет доступ к ГБО и разным инструментам. Учитывая также его вза...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Evgeny Chezarin
15:47
3060 вообще устаревший хлам по сравнению с 3050, а 12100 разрывает 7800х3d... Там судя по руке, жиру набралось на # степень ожирения. Клинический случай, пациент стремительно дегенерирует и нуждается ...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
15:40
Ну пока он в бегах.Ищем
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
RandomXP
15:01
Да, сильно зависит от цены. Купил бы я себе такую штуку - нет, а вот сыну вместо PS5 или Xbox- однозначно да. Не уверен, что я бы там оставил SteamOS, но накатить винду и жить спокойно - можно. Правда...
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Mallory
14:59
Вот вы и ответили на свой вопрос. Работать как с идиотом, с очень старательным идиотом за которым нужен глаз да глаз, но на которого можно скинуть часть утомительной рутины. Главное проследить чтобы о...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
elektrokat
14:32
В любом случае это быстрее, чем пекарня с такой же видеокартой или даже мощнее
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter