Датчик Aqara может определять присутствие человека в комнате, обеспечивая удобное управление освещением и другими устройствами, подключенными к HomeKit

Китайский производитель умных устройств Aqara представил новый датчик присутствия FP300, способный определять нахождение людей в помещении. Устройство сочетает миллиметровые радиоволны и пассивный инфракрасный сенсор для точного отслеживания присутствия даже при отсутствии движения.

Модель получила угол обзора 120 градусов и дополнительно оснащена датчиками освещенности, влажности и температуры. Автономность осуществляется от двух батареек CR2450, которых хватает примерно на два года работы. Для монтажа предусмотрены магнитное основание, винты и адгезивная лента.

Ключевым преимуществом стала поддержка стандарта Matter через Thread, что позволяет интегрировать датчик с Apple Home без использования хаба. Также сохраняется совместимость с Zigbee при наличии фирменного концентратора Aqara.

Устройство доступно для покупки по цене 50 долларов. В сравнении с предыдущей моделью FP2, новинка не поддерживает отслеживание нескольких людей и функцию обнаружения падений, но предлагает более доступное решение для базовых сценариев автоматизации.