Это третье крупное обновление пользовательского интерфейса для защищенного планшета.

Samsung запустила распространение обновления One UI 7 для планшета Galaxy Tab Active 4 Pro, сообщает издание Sammobile. Это третье масштабное обновление для устройства, выпущенного в августе 2022 года с Android 12.

В Южной Корее доступна версия прошивки T636NKOU8DYE8 размером около 3 ГБ, которая включает патч безопасности мая 2025 года. Пользователи могут проверить наличие обновления в разделе Настройки → Обновление ПО → Загрузить и установить. После загрузки достаточно нажать Установить сейчас, чтобы начать процесс.

One UI 7 привносит переработанный интерфейс с отдельными разделами для уведомлений и быстрых настроек, улучшенные анимации и обновленные иконки приложений. Добавлен Now Bar для отслеживания активных задач, таких как навигация или таймеры. Приложение камеры адаптировано для удобства одноручного использования, а встроенные редакторы фото и видео получили новые функции.

Обновление также упрощает управление окнами приложений, группировку будильников и настройку календаря. Расширены возможности кастомизации главного экрана и экрана блокировки, улучшены режимы «Рутины» с новыми условиями и действиями. Устройство получило усиленные меры безопасности, включая защиту аккумулятора, и обновленные приложения «Погода» и видеоплеер.

Galaxy Tab Active 4 Pro уже получил One UI 5 (Android 13) в декабре 2022 года и One UI 6 (Android 14) в декабре 2023-го. Следующее обновление до One UI 8 (Android 16) ожидается в ближайшие месяцы.