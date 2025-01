Phone (3a) может получить больший дисплей.

Компания Nothing готовится к мероприятию, которое состоится в марте 2025 года и на котором, как ожидается, будут представлены либо Nothing Phone (3), либо Phone (3a), а возможно, и обе модели. Судя по недавним сообщениям, новые модели получат значительные обновления, в том числе телекамеру, что станет первым событием для серии Nothing Phone.

В видеоролике опубликованном в социальных сетях, показан эффект зума, переходящий на другой объектив, что указывает на возможность 2-3-кратного оптического зума. Эта функция, судя по всему, будет включена в Phone (3a), поскольку предыдущие сообщения указывали на то, что Phone (3a) и Phone (3a) Plus будут оснащены телекамерами.

В дополнение к улучшению камеры, согласно сообщениям, Nothing Phone (3a) будет оснащен более крупным 6,8-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 7s Gen 3. Набор камер, как ожидается, будет включать два 50-Мп сенсора для основного и телеобъектива, а также 8-Мп сверхширокоугольную камеру и 32-Мп камеру для selfie. Устройство получит аккумулятор емкостью 5 000 мАч, как и его предшественник, и будет работать на новой операционной системе Nothing OS 3.1, основанной на Android 15.