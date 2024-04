До выхода iPhone 16 еще несколько месяцев, но уже появился другой слух - о линейке iPhone 17.

PicsArt

Согласно сообщению от MacRumors, iPhone 17 Plus уже попал в заголовки газет, несмотря на то, что его официальный запуск еще не состоялся. Слухи указывают на возможный отказ от больших экранов, присутствовавших у предыдущих моделей iPhone.

реклама

Отраслевой эксперт Росс Янг поделился в социальной сети своими мыслями относительно предстоящей линейки iPhone. Он считает, что экран iPhone 17 Plus будет меньше, чем у текущей модели iPhone 15 Plus, который имеет 6,7-дюймовый дисплей. Однако, точные размеры экрана iPhone 17 Plus пока остаются неизвестными.

Это потенциальное изменение может повлиять на стратегию Apple в отношении моделей Plus. Поскольку размер экрана iPhone 15 Plus совпадает с размером экрана iPhone 15 Pro Max, оба устройства оборудованы 6,7-дюймовым дисплеем. Если предположения Росса Янга подтвердятся, то iPhone 17 Plus будет еще больше отличаться от варианта Pro Max.

Также сообщается о том, что iPhone 16 Pro и Pro Max будут иметь широкие дисплеи размером 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Это на 0,2 дюйма больше, чем у iPhone 15 Pro с экраном 6,1 дюйма и iPhone 15 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.

Хотя до запуска iPhone 16 остается несколько месяцев, уже появились слухи о линейке iPhone 17, которая призвана обновить два поколения. Основываясь на информации, которая доступна в настоящее время, можно предположить, что экраны нового поколения будут иметь указанные размеры. Однако стоит отметить, что до выхода iPhone 17 еще есть время, и детали могут измениться.