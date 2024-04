Ubisoft закрывает серверы игры The Crew и удаляет ее из библиотек игроков

Ubisoft Компания Ubisoft начала удалять популярную гоночную игру The Crew из цифровых библиотек игроков. Согласно отчету Game Rant, компания приняла решение удалить игру с аккаунтов Ubisoft Connect после того, как 1 апреля были отключены серверы игры.

The Crew, известная своим онлайновым режимом, оставила многих геймеров в беде, поскольку они не могут получить доступ к игре, которой когда-то наслаждались. Этот шаг вызвал возмущение фанатов, а некоторые даже сравнили его с воровством.

реклама

Несмотря на то, что The Crew больше не доступна, поклонники серии все еще могут насладиться The Crew 2 и последним дополнением, The Crew Motorfest. Однако этот инцидент служит суровым напоминанием о цифровом будущем игр и рисках, связанных с онлайн-играми.

Теперь возникает вопрос: что игроки думают об играх, которые выходят только в режиме онлайн и в которые нельзя играть оффлайн в режиме одиночной игры? Дебаты продолжаются, и игровое сообщество пытается понять последствия таких решений разработчиков.

По мере того как онлайн-игры продолжают набирать популярность, остается только догадываться, как игроки будут адаптироваться к этой новой эре в игровой индустрии. Пока же поклонникам The Crew остается лишь скорбеть о потере любимой игры и смотреть в будущее цифровых развлечений.