До запуска игровой модели остались считаные дни.

В преддверии скорого выхода самой доступной игровой модели CPU серии Ryzen 7000X3D в лице Ryzen 7 7800X3D компания AMD продолжает приоткрывать завесу тайны над уровнем производительности предстоящей новинки: ранее «красная команда» уже сравнивала быстродействие нового процессора с возможностями его конкурента, Core i9-13900K, а сегодня, благодаря стараниям специалистов ресурса VideoCardz, в сети появились свежие данные, иллюстрирующие достижения оппонентов.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Согласно результатам «замеров» представителей AMD, настольный процессор Ryzen 7 7800X3D в ряде тайтлов ощутимо превосходит Core i9-13900K – наибольший отрыв модели «красной команды» от своего конкурента можно наблюдать в игре Horizon Zero Dawn, где преимущество достигает значения в 31 %.

Впрочем, в некоторых тайтлах игровой процессор AMD уступает своему оппоненту: так, в Cyberpunk 2077 и Tom Clancy's Rainbow Six Siege разрыв между Core i9-13900K и Ryzen 7 7800X3D доходит до 4 и 5 %, а в Ashes of the Singularity и Counter-Strike: Global Offensive — до 7 и 9 % соответственно.

Источник изображения: VideoCardz, AMD

Средний же показатель, рассчитанный на основании результатов тестов в 21 игровом приложении в разрешении 1080p с высокими настройками качества графики, следующий — Ryzen 7 7800X3D опережает Core i9-13900K на 6.9 %

Стоит учесть, что приведенные числа отражают не среднюю кадровую частоту, а имеют приписку «до», поэтому среднее значение fps, судя по всему, окажется чуть ниже.

Необходимо напомнить, что игровой настольный процессор Ryzen 7 7800X3D будет снабжён 8 ядрами/16 потоками с максимальной частотой до 5.0 ГГц, а также получит 104 Мбайт кэш-памяти (L2+L3), что должно положительным образом сказаться на производительности в играх.

Ожидается, что новинка дебютирует уже через несколько дней, а именно 6 апреля, а её рекомендованная стоимость составит $449, что в паре с материнской платой на базе чипсета A620 с ценником от $85 окажется дешевле Core i9-13900K, цена которого переваливает за отметку в $560-570.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Впрочем, хотя AMD и рекомендует использовать Ryzen 7 7800X3D в паре с матплатой на базе набора системной логики A620 в качестве одного из вариантов для топовой игровой сборки, учитывая некоторые ограничения бюджетных моделей материнских плат Socket AM5, о которых стало известно несколько часов назад, для данного CPU, возможно, стоит обратить свой взор на системные платы, основанные на чипсете B650, тем более, что некоторые производители представили модели по достаточно «вкусным» ценам, стартующим с отметки в $125.