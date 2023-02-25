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Энтузиаст протестировал Ryzen 9 7950X3D в играх и бенчмарке — до 35 % быстрее Core i9-13900K
А преимущество над Ryzen 9 7950X ещё солиднее.
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Предвосхищая скорый дебют игровых настольных процессоров AMD Ryzen 7000X3D, разного рода специалисты и энтузиасты, раздобывшие CPU до их официального запуска, продолжают радовать широкую компьютерную общественность свежими тестами: как сообщает ресурс Wccftech, инсайдер под ником chi11eddog опубликовал результаты тестов флагманской модели в ряде популярных игр и одном бенчмарке.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, в связке с топовым настольным процессором Ryzen 9 7950X3D, оснащённым 16 ядрами/32 потоками, использовалась материнская плата MSI MAG X670E Tomahawk, оснащённая новой прошивкой BIOS на базе AGESA 1.0.0.5c, и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090, а соперниками для новинки были выбраны Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K.

В игровых приложениях в разрешении 1080p AMD Ryzen 9 7950X3D продемонстрировал впечатляющий уровень производительности на фоне своих конкурентов, в Assassins Creed Valhalla оказавшись быстрее Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X на 35 и 39 %, в Far Cry 5 обогнав соперников на 12 и 32 %, в Shadow of The Tomb Raider опередив оппонентов на 11 и 16 %, а в Metro Exodus показав на 5 и 4 % лучший результат соответственно. Впрочем, в тайтле Star Control новинка всё же уступила модели от Intel (-2 %), хоть и была производительнее своего предшественника (+1 %).

В среднем же Ryzen 9 7950X3D продемонстрировал на 12.0 и 18.4 % более высокие показатели в разрезе средней кадровой частоты в сравнении с результатами Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X.

Кроме того, предстоящая новинка была протестирована в популярном тестовом пакете Cinebench R23, где в многопоточном состязании завоевала 37973 балла, уступив Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X около 7 и 4 % соответственно.

Источник изображений: Twitter, chi11eddog

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Необходимо отметить, что рекомендованная стоимость Ryzen 9 7950X3D составляет $699, в то время как Core i9-13900K в настоящий момент можно найти на 30 % дешевле, что, естественно, заставляет задуматься над целесообразностью приобретения топовой модели AMD. Впрочем, не стоит забывать, что вместе с флагманом серии Ryzen 7000X3D в последний день февраля дебютирует и более доступная модель в лице 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 7900X3D, оценённого в $599, а 6 апреля на полках магазинов появится 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7800X3D с ценником, стартующим с отметки в $449.

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#amd #intel #core i9-13900k #ryzen 9 7950x3d
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