Неблагоприятная ситуация, сложившаяся на рынке потребительских графических решений, заставляет рядовых покупателей, которые не в состоянии приобрести новинку по ощутимо возросшей стоимости, всё чаще обращать свой взор на, казалось бы, уже давно устаревшие модели.

Естественно, вопрос касательно уровня производительности моделей предыдущих поколений в современных играх также волнует «изголодавшихся» геймеров, поэтому специалисты YouTube-канала Hardware Unboxed решили порадовать компьютерную общественность, опубликовав видеоролик, в котором изучили возможности старой доброй AMD Radeon RX 580 с объёмом видеобуфера в 8 Гбайт в целом ряде игровых приложений.

Помимо искомой видеокарты, тестовая система включала в себя настольный процессор AMD Ryzen 9 5950X, а также оперативную память DDR4-3200 (CL14) общим объёмом в 32 Гбайт.

Естественно, справиться с максимальными настройками качества графики в современных играх графический адаптер поколения Polaris, вышедший в далёком 2017 году, частенько не в состоянии, однако при средних пресетах в разрешении 1080p способен преодолеть заветную планку в 60 к/с в разрезе средней кадровой частоты в большинстве представленных игр, в том числе Assassin's Creed: Valhalla, Outriders, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider и Watch Dogs: Legion, а в Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Biomutant, DOOM Eternal, Death Stranding, Fortnite, Resident Evil Village, Forza Horizon 4, Star Wars Jedi: Fallen Order, F1 2020 и Apex Legends — при высоких и, порой, даже максимальных.

Впрочем, в парочке современных тайтлов геймерам, которые намерены приобрести Radeon RX 580, всё же придётся поумерить свои аппетиты: в Dirt 5 для обеспечения желанного показателя в 60 fps и выше приходится использовать пресет «Low», а в Cyberpunk 2077 даже это «ухищрение» не помогает.

Что касается игрового процесса в разрешении 1440p, то в ряде игр придётся распрощаться с мыслью поиграть при стабильных 60 к/с даже со сниженными настройками качества графической составляющей.

Стоит учесть, что Radeon RX 580 с 8 Гбайт видеопамяти «на борту» всё ещё представляет некоторый интерес для майнеров, поэтому её стоимость даже на вторичном рынке в большинстве случаев может слегка обескуражить, в то время как цена 4-гигабайтной модели зачастую ощутимо ниже, однако вдвое меньший объём видеобуфера, вероятно, заставит снизить настройки качества графики в ряде игр.