10-нм процессор Core i9-11900KB замечен в составе компактного компьютера NUC 11 Extreme Beast Canyon
Несколько дней назад Intel без лишнего шума добавила на свой официальный сайт несколько новых моделей 11-го поколения с суффиксом «B» в BGA-исполнении, принадлежащих к семейству Tiger Lake и выпускаемых по 10-нм нормам: несмотря на то, что новинки фактически являются «выходцами» из мобильного сегмента, их варианты использования достаточно разнообразны — от планшетов до десктопов.
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Теперь же планы Intel стали более ясны: как информирует общественность ресурс VideoCardz, благодаря стараниям энтузиаста HXL, в сети появилось изображение от KoolShare, демонстрирующее грядущий компактный компьютер Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon, оснащённый специальной платой в PCIe-исполнении, именуемой Compute Element и несущей «на борту» оперативную память, хранилище, ряд интерфейсов ввода-вывода, а также непосредственно процессор, которым, как можно заметить на боковой грани устройства, оказался топовый представитель своей линейки в лице Core i9-11900KB.
Источник изображения: VideoCardz, HXL, KoolShare
Согласно информации с официального сайта, процессор Core i9-11900KB, выпускаемый по 10-нм технологическому процессу, имеет в своём распоряжении 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, функционирующих на базовой частоте 3,3 ГГц с повышением до 4,9/5,3 ГГц в режиме Turbo/при задействовании технологии Thermal Velocity Boost.
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Источник изображения: VideoCardz
Источник напоминает, что в рамках международного мероприятия Computex 2021 компания Intel приоткрыла завесу тайны над будущими компактными ПК NUC 11 Extreme Beast Canyon: устройства получат процессоры семейства Tiger Lake и будут поддерживать полноразмерные видеокарты. К сожалению, информацией о дате дебюта новинок, а также более подробными техническими характеристиками устройств производитель не поделился.
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