Пока большинство компьютерных ресурсов и обзорщиков хранят молчание касательно уровня производительности скоро дебютирующих настольных процессоров Intel 11-го поколения, связанные по рукам и ногам договором о неразглашении, исследователь YouTube-канала Odd Tech Reviews решил порадовать компьютерную общественность, поделившись результатами тестов одной из новинок и сравнив её достижения с одним из конкурентов, а специалисты ресурса VideoCardz заботливо извлекли изображения, иллюстрирующие свершения CPU.

Для своих изысканий энтузиаст вооружился квалификационным образцом настольного процессора Intel Core i7-11700, который по своим характеристикам практически не отличается от конечного продукта — модель оснащена 8 ядрами/16 потоками с базовой частотой 2,5 ГГц и возможностью повышения до 4,9 ГГц в максимальном режиме. В дуэте с новинкой трудилась материнская плата ROG Maximus XIII Hero.

Противостоять модели от Intel был призван процессор конкурирующего лагеря в лице AMD Ryzen 7 5800X, который работал в паре с системной платой TUF GAMING X570 производства ASUS.

Кроме того, для сравнения были добавлены результаты тестов модели прошлого поколения в лице Core i7-10700, а также инженерного образца Core i7-11700, отличающегося сниженными частотными характеристиками.

Для тестовых стендов использовалась оперативная память G.SKILL Trident Z DDR4-3200 (CL14) и графический адаптер MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO.

В ряде бенчмарков и тестовых утилит настольный процессор Intel Core i7-11700 продемонстрировал неоднозначные результаты, обогнав AMD Ryzen 7 5800X в однопоточном и многопоточном тесте CPU-Z на 3.6 и 2.4 %, а также в однопоточной дисциплине Geekbench 5 (+1,2 %), выступив практически на равных в кодировании медиафайлов посредством Handbrake и рендере тестовой сцены «BMW» в Blender, однако уступив в той же утилите при отрисовке сцены «Classroom» (-4,5 %), отстав в бенчмарке Cinebench версий R15 и R20 на 6,2/3,5 и 12,3/8,3 % в однопоточном/многопоточном состязаниях, а также оказавшись позади в многопотоке Geekbench 5 (-7,0 %).

Что касается сравнения уровня производительности Core i7-11700 с его предшественником, Core i7-10700, то преимущество представителя семейства Rocket Lake-S весьма ощутимо и видно невооружённым глазом.

Уровень производительности встроенной графической подсистемы новинки в сравнении с результатами iGPU модели прошлого поколения также впечатляет: так, графический тест пакета 3DMark Night Raid продемонстрировал превосходство iGPU с архитектурой Xe на 53,4 %.

В игровых приложениях Core i7-11700 также выступал против Ryzen 7 5800X с переменным успехом: в игре Hitman 2 представитель «синей команды» уступил своему оппоненту 19,6 %, в Horizon Zero Dawn выступил на равных, а в Dirt 5 и Shadow of the Tomb Raider по значению кадровой частоты (GPU FPS) обогнал соперника на 3,0 и 13,6 % соответственно.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, Odd Tech Reviews

Подводя итог, можно отметить, что настольный процессор Core i7-11700 ощутимо превосходит своего предшественника в лице Core i7-10700, а вот в противостоянии с Ryzen 7 5800X выступает неоднозначно, в зависимости от задачи, что, впрочем, может нивелироваться его сравнительно низкой стоимостью — пара европейских магазинов оценила новинку в €336-354.