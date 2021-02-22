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Core i7-11700 показал неоднозначные результаты против Ryzen 7 5800X в ряде игр и приложений

Новинка выступает против оппонента с переменным успехом.
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Пока большинство компьютерных ресурсов и обзорщиков хранят молчание касательно уровня производительности скоро дебютирующих настольных процессоров Intel 11-го поколения, связанные по рукам и ногам договором о неразглашении, исследователь YouTube-канала Odd Tech Reviews решил порадовать компьютерную общественность, поделившись результатами тестов одной из новинок и сравнив её достижения с одним из конкурентов, а специалисты ресурса VideoCardz заботливо извлекли изображения, иллюстрирующие свершения CPU.

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Для своих изысканий энтузиаст вооружился квалификационным образцом настольного процессора Intel Core i7-11700, который по своим характеристикам практически не отличается от конечного продукта — модель оснащена 8 ядрами/16 потоками с базовой частотой 2,5 ГГц и возможностью повышения до 4,9 ГГц в максимальном режиме. В дуэте с новинкой трудилась материнская плата ROG Maximus XIII Hero.

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Противостоять модели от Intel был призван процессор конкурирующего лагеря в лице AMD Ryzen 7 5800X, который работал в паре с системной платой TUF GAMING X570 производства ASUS.

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Кроме того, для сравнения были добавлены результаты тестов модели прошлого поколения в лице Core i7-10700, а также инженерного образца Core i7-11700, отличающегося сниженными частотными характеристиками.

Для тестовых стендов использовалась оперативная память G.SKILL Trident Z DDR4-3200 (CL14) и графический адаптер MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO.

В ряде бенчмарков и тестовых утилит настольный процессор Intel Core i7-11700 продемонстрировал неоднозначные результаты, обогнав AMD Ryzen 7 5800X в однопоточном и многопоточном тесте CPU-Z на 3.6 и 2.4 %, а также в однопоточной дисциплине Geekbench 5 (+1,2 %), выступив практически на равных в кодировании медиафайлов посредством Handbrake и рендере тестовой сцены «BMW» в Blender, однако уступив в той же утилите при отрисовке сцены «Classroom» (-4,5 %), отстав в бенчмарке Cinebench версий R15 и R20 на 6,2/3,5 и 12,3/8,3 % в однопоточном/многопоточном состязаниях, а также оказавшись позади в многопотоке Geekbench 5 (-7,0 %).

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Что касается сравнения уровня производительности Core i7-11700 с его предшественником, Core i7-10700, то преимущество представителя семейства Rocket Lake-S весьма ощутимо и видно невооружённым глазом.

Уровень производительности встроенной графической подсистемы новинки в сравнении с результатами iGPU модели  прошлого поколения также впечатляет: так, графический тест пакета 3DMark Night Raid продемонстрировал превосходство iGPU с архитектурой Xe на 53,4 %.

В игровых приложениях Core i7-11700 также выступал против Ryzen 7 5800X с переменным успехом: в игре Hitman 2 представитель «синей команды» уступил своему оппоненту 19,6 %, в Horizon Zero Dawn выступил на равных, а в Dirt 5 и Shadow of the Tomb Raider по значению кадровой частоты (GPU FPS) обогнал соперника на 3,0 и 13,6 % соответственно.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, Odd Tech Reviews

Подводя итог, можно отметить, что настольный процессор Core i7-11700 ощутимо превосходит своего предшественника в лице Core i7-10700, а вот в противостоянии с Ryzen 7 5800X выступает неоднозначно, в зависимости от задачи, что, впрочем, может нивелироваться его сравнительно низкой стоимостью — пара европейских магазинов оценила новинку в €336-354.

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amd intel ryzen 7 5800x core i7-11700
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Slow Mo
23:00
Приблизился ,но обосрался -успех Интуля)))))))))))))
8-ядерный Core i7-11700 вплотную приблизился к показателям Ryzen 7 5800X в играх и 3DMark
Олекс Алекс
23:00
У соседки бабушки в телефоне нет интернета, она тоже проблем не видит, так как пользоваться им все равно не умеет.
LG представила три дешёвых смартфона с аккумулятором на 5000 мА*ч
max1024
22:59
чуть выше я написал как обстоят дела, это проблема движка, который рисует динамические графики, не приспособлен он для вывода временных показателей
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
Пузо
22:58
Это же апу, тут же монолитный кристалл без чиплетной компоновки. Если бы вместо гпу туда засунули дополнительный кэш - вообще была бы сказка.
Контроллер памяти Ryzen 7 5700G позволил разогнать DDR4 до 5333 МГц и добиться задержки 44 нс
Зю
22:58
Не, ну они же не будут баловаться скриншотными разгонами
8-ядерный Core i7-11700 вплотную приблизился к показателям Ryzen 7 5800X в играх и 3DMark
Олекс Алекс
22:57
умри уже! зачем ресурсы планеты переводить на это говно?
LG представила три дешёвых смартфона с аккумулятором на 5000 мА*ч
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