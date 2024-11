Уровень игровой производительности Ryzen 7 9800X3D был повышен ещё больше.

Не так давно дебютировавший геймерский процессор AMD Ryzen 7 9800X3D с дополнительной кэш-памятью 3D V-Cache продемонстрировал впечатляющий уровень игровой производительности, побудив целый ряд пользователей озаботиться его приобретением, что в условиях ограниченных поставок привело к дефициту на радость перекупщикам, а производители материнских плат решили позволить новинке ещё больше раскрыть свой потенциал, выпустив свежие версии BIOS c AGESA 1.2.0.2a: как сообщает ресурс Wccftech, к компаниям Gigabyte и ASUS сегодня присоединилась и MSI.

Для повышения производительности Ryzen 7 9800X3D в играх компания MSI предлагает задействовать свою новую функцию X3D Gaming Mode, доступную в BIOS и обеспечивающую деактивацию SMT или второго CCD (при наличии оного).

Хотя данная функция, прежде всего, предназначена для моделей процессоров, оснащённых памятью 3D V-Cache и двумя CCD, таких как предстоящий Ryzen 9 9950X3D или уже представленные на рынке Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D, она будет полезна и для процессоров с одним CCD, что наглядно продемонстрировали специалисты источника: используя предварительную версию BIOS для системы, включающей в себя процессор AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090, им удалось добиться повышения fps в Shadow of The Tomb Raider и Far Cry 6 при разрешении 1080p на 10 и 20 % соответственно.

Источник изображений: Wccftech

Исследователи отмечают что прирост производительности в различных тайтлах варьируется в определённых пределах.

К настоящему времени MSI приступила к внедрению своей свежей версии BIOS только для трёх своих материнских плат, а именно MEG X870E GODLIKE, MPG X870E Carbon Wi-Fi и MAG X870 Tomahawk Wi-Fi, но в ближайшее время список должен расшириться.