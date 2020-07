Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В честь анонса Far Cry 6 Ubisoft устроила распродажу всех игр серии Far Cry, сегодня - последний день, когда игры серии можно урвать со скидками 70-85%, сэкономив на этом приличную сумму. Стоит отметить, что распродажа идёт во всех магазинах цифровой дистрибуции, а не только на Uplay , к акции также присоединились Steam и Epiс Games Store (EGS) . В целом, цены с учетом скидок примерно одинаковы везде, но тут есть некоторые нюансы, разобраться в которых и поможет эта небольшая заметка. Сразу скажу, что скидки распространяются на различные делюкс-издания и прочий дополнительный контент, которого к данным играм, как и к другим играм от "юбиков" вышло не мало. Но для простоты картины остановимся только на сравнении стандартных изданий "номерных" частей и крупных спин-оффов серии Far Cry.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Первые две части серии Far Cry, собственно одноименную Far Cry, вышедшую эксклюзивно на ПК в 2004 году (да, в 2000-х годах ещё были эксклюзивные для ПК проекта ААА-класса) и Far Cry 2, можно взять с 70% скидкой всего за 180 рублей (здесь и далее по тексту буду округлять до целых рублей в большую сторону), но только в Uplay и Steam, в EGS их попросту нет. Стандартное издание Far Cry 3 везде стоит одинаково - около 150 рублей с 85% скидкой. 85% скидка распространяется также и на необычный спин-офф Far Cry Blood Dragon, который обойдется в 127 рублей, но в магазине Steam его нет, также как и другого спин-оффа - Far Cry Primal. Зато везде есть следующая "номерная" часть - Far Cry 4. И везде она стоит 300 рублей со скидкой -80%. Far Cry Primal со скидкой 80% обойдется в 380 рублей в магазине Ubisoft, а в EGS придется отдать уже чуть больше - 415 рублей. В Steam его, соответственно, нет в наличии. C Far Cry 5 интересная ситуация - в Steam и Uplay он стоит всего 300 рублей со скидкой -85%, а вот в EGS - 375 рублей. Дело в том, что в EGS пятая часть Far Cry стоит дороже, чем во всех остальных магазинах: 2500 рублей против 2000 рублей в Steam и у самих Ubisoft. И, наконец, последняя на данный момент часть серии, Far Cry New Dawn обойдется в 462 рубля в Uplay и Steam и немного дороже - 468 рублей в EGS. Везде на неё действует скидка -75%.

реклама