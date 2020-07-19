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Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками

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В честь анонса Far Cry 6 Ubisoft устроила распродажу всех игр серии Far Cry, сегодня - последний день, когда игры серии можно урвать со скидками 70-85%, сэкономив на этом приличную сумму. Стоит отметить, что распродажа идёт во всех магазинах цифровой дистрибуции, а не только на Uplay, к акции также присоединились Steam и Epiс Games Store (EGS). В целом, цены с учетом скидок примерно одинаковы везде, но тут есть некоторые нюансы, разобраться в которых и поможет эта небольшая заметка. Сразу скажу, что скидки распространяются на различные делюкс-издания и прочий дополнительный контент, которого к данным играм, как и к другим играм от "юбиков" вышло не мало. Но для простоты картины остановимся только на сравнении стандартных изданий "номерных" частей и крупных спин-оффов серии Far Cry.

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Первые две части серии Far Cry, собственно одноименную Far Cry, вышедшую эксклюзивно на ПК в 2004 году (да, в 2000-х годах ещё были эксклюзивные для ПК проекта ААА-класса) и Far Cry 2, можно взять с 70% скидкой всего за 180 рублей (здесь и далее по тексту буду округлять до целых рублей в большую сторону), но только в Uplay и Steam, в EGS их попросту нет. Стандартное издание Far Cry 3 везде стоит одинаково - около 150 рублей с 85% скидкой. 85% скидка распространяется также и на необычный спин-офф Far Cry Blood Dragon, который обойдется в 127 рублей, но в магазине Steam его нет, также как и другого спин-оффа - Far Cry Primal. Зато везде есть следующая "номерная" часть - Far Cry 4. И везде она стоит 300 рублей со скидкой  -80%. Far Cry Primal со скидкой 80% обойдется в 380 рублей в магазине Ubisoft, а в EGS придется отдать уже чуть больше - 415 рублей. В Steam его, соответственно, нет в наличии. C Far Cry 5 интересная ситуация - в Steam и Uplay он стоит всего 300 рублей со скидкой -85%, а вот в EGS - 375 рублей. Дело в том, что в EGS пятая часть Far Cry стоит дороже, чем во всех остальных магазинах: 2500 рублей против 2000 рублей в Steam и у самих Ubisoft. И, наконец, последняя на данный момент часть серии, Far Cry New Dawn обойдется в 462 рубля в Uplay и Steam и немного дороже - 468 рублей в EGS. Везде на неё действует скидка -75%.

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Сейчас обсуждают

Kutuz
16:30
Спасибо, внес правки, редакция посмотрит и обновит статью!
Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками
mahmutil
16:27
хорошо, умоюсь сначала пойду
Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками
AR22222
16:26
Даже бесплатно не надо.
Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками
Kutuz
16:26
Да уж - я вывел подборку по серии Far Cry, а они оказывается тупо их туда не добавили. Впрочем, их косяк - кто-то из-за этого их не найдет и пойдет брать эти части в другом магазине.
Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками
Inttz
16:26
Извинись и иди
Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками
mahmutil
16:24
испанский йопта
Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками
Kutuz
16:23
Что то я не понял, у меня они не отображаются, надо перепроверить
Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками
Inttz
16:21
Русский язык неродной тебе, да?)
Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками
Evgeniy Som
16:19
Да я уже понял что феникс вообще как бы это по мягче сказать "пустое место", мало того что в железе ноль так еще и как ребенок завел кучу аккаунтов и минусы раздает а себе плюсы, да и врет постоянно )...
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Inttz
16:18
Так есть в наличии Блад Драган и Праймл или ты настолько прям упорот?)
Заканчивается распродажа игр серии Far Cry с огромными скидками
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