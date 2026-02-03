Сайт Конференция
iKutuzoff
Представлен новый игровой ноутбук MAIBENBEN X-TREME TSUNAMI X16F с RTX 5070 Ti
В ноутбуке, ориентированном как на геймеров, так и на профессионалов, используется процессор AMD Ryzen 9 и видеочип RTX 5070 Ti, а частота обновления экрана составляет 300 Гц

Известный китайский производитель MAIBENBEN представил новый игровой ноутбук MAIBENBEN X-TREME TSUNAMI X16F, новинка использует процессор AMD Ryzen 9 8940HX и видеочип GeForce RTX 5070 Ti. Отмечается, что данный ноутбук хорошо подойдет не только геймерам, но и для профессионального использования в области визуального дизайна, 3D моделирования, редактирования видеоконтента высокого качества и прочих ресурсоёмких задач.

Ноутбук MAIBENBEN X-TREME TSUNAMI X16F с разных ракурсов

Дизайн у ноутбука в меру брутальный, но в то же время достаточно лаконичный. Верхняя часть ноутбука выполнена из алюминиевого сплава, применяемого в авиационной отрасли, в то время как нижняя часть корпуса сделана из пластика, но не простого, а композитного, что, по заявлению производителя, обеспечивает повышенную прочность. Профессиональным пользователям будет комфортно работать за клавиатурой с отдельным блоком цифровых клавиш и смещенным вперёд блоком полноразмерных навигационных клавиш со «стрелками». В то же время геймеров и прочих эстетов клавиатура порадует RGB подсветкой.

Вид на клавиатуру и тачпад ноутбука MAIBENBEN X-TREME TSUNAMI X16F

Дисплей диагональю 16” выполнен по технологии IPS, имеет разрешение 2,5K и поддерживает частоту обновления 300 Гц. Цветовой охват составляет 100% палитры sRGB, заявлена максимальная яркость на уровне 500 нит. Экран ноутбука MAIBENBEN X-TREME TSUNAMI X16F имеет соотношение сторон 16:10, что обеспечивает профессиональным пользователям увеличенное по вертикали рабочее пространство по сравнению с экранами с соотношением сторон 16:9.

По «железной» части, как уже говорилось выше, имеем шестнадцатиядерный процессор AMD Ryzen 9 8940HX с максимальной частотой до 5,3 ГГц (максимальный TDP составляет 115 Вт) и видеочип GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7, поддерживающий все современные технологии от Nvidia, включая DLSS 4 в играх. По умолчанию в ноутбуке установлено 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, но можно увеличить объём до 64 ГБ. Объём установленного в ноутбук SSD накопителя составляет 1 ТБ, поддерживается установка накопителей объёмом до 4 ТБ.

Ноутбук MAIBENBEN X-TREME TSUNAMI X16F имеет богатый набор интерфейсов подключения с учётом его использования как в игровых целях, так и для решения профессиональных задач. Тут есть три стандартных разъёма USB-A (3.2 Gen 1, 5 Гбит/с) – два с правой стороны ноутбука и один с левой, пара USB-C (3.2 Gen 2, 10 Гбит/с, DP1.4, PD 100 Вт) – слева и сзади, также сзади расположены интерфейсы HDMI 2.1 и Mini DP 2.1, разъём для подключения комплектного блока питания с штекером диаметром 5,5 мм, помимо этого у ноутбука есть стандартный аудиоразъём 3,5 мм, RJ-45 для подключения к проводной сети и прорезь под замок типа Kensington, чтобы можно было пристегнуть ноутбук прочным стальным тросиком к рабочему месту при необходимости.

Ноутбуки MAIBENBEN X-TREME TSUNAMI X16F

Из прочих интересных особенностей MAIBENBEN X-TREME TSUNAMI X16F стоит отметить наличие отдельной кнопки для быстрого переключения режимов производительности и энергопотребления (расположена рядом с кнопкой включения), а также специальное похожее на стекло покрытие сенсорной поверхности тачпада для более точного и плавного управления курсором. Веб-камера оснащена шторкой для обеспечения приватности на «физическом» уровне.

Касательно вопросов портативности и автономности ноутбука стоит отметить, что MAIBENBEN X-TREME TSUNAMI X16F имеет размеры 356 × 253 × 21 мм при весе 2,3 кг. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч / 80 Втч поддерживает быструю зарядку от комплектного блока питания мощностью 280 Вт, при том сам блок питания выполнен в компактном форм-факторе. Также поддерживается зарядка через разъём USB Type-C при мощности до 140 Вт на случай, если необходимо подзарядить ноутбук, а комплектного адаптера с собой нет.

На момент публикации заметки ноутбук уже должен поступить в продажу. В российских розничных сетях его цена составит около 190 000 рублей.

#ноутбуки #ноутбук #rtx 5070 ti #maibenben #amd ryzen 9 #amd ryzen 9 8940hx #maibenben x-treme tsunami x16f #ноутбуки 2026
+
Написать комментарий (0)
