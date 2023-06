Судя по рендерам новинка очень мало внешне отличается от Nothing Phone (1)

@OnLeaks представил первый взгляд на смартфон Nothing Phone (2), первую попытку компании создать флагманский смартфон. Предположительно, рендеры, показанные ниже, были созданы на основе фотографий прототипа, а не розничной модели. Следовательно, Nothing может внести некоторые значительные или незначительные изменения до дня запуска.

Строго говоря, Nothing Phone (2) выглядит аналогично Nothing Phone (1). Однако в Nothing внесли несколько изменений, которые должны изменить эргономику устройства. В то время как Nothing Phone (2) сохраняет алюминиевую рамку, он имеет закругленные края и заднюю панель, которая сужается к рамке. Также дисплей имеет 2,5D-покрытие, что является еще одним отличием от телефона первой модели. Кроме того Nothing Phone (2) оснащен двухцветной светодиодной вспышкой, теоретически улучшающей качество фотографий при слабом освещении.

Тем не менее Nothing по-прежнему будет предлагать интерфейс Glyph, а также две задние камеры и фронтальную камеру в левом верхнем углу дисплея. В настоящее время ожидается, что в следующем месяце Nothing анонсирует Nothing Phone (2) с чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, дисплеем немного большего размера, чем у оригинального смартфона, батареей большей емкости и обещанием трех основных обновлений ОС, начиная с Android 13. Хотя до сих пор остается неясным, сколько будет стоить Nothing Phone (2), выбор производителя чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1, вероятно, приведет к тому, что его следующий смартфон будет стоить выше устройств среднего уровня.