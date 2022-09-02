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Arc A770 превосходит RTX 3060 по производительности трассировки лучей
Об этом свидетельствуют проведенные компанией Intel сравнительные тесты
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 Как и было обещано, Intel выпустила новое видео, в котором рассказывается о технологии трассировки лучей, лежащей в основе ее видеокарт Arc Alchemist. И похоже, что Arc A770 будет бороться за место в списке лучших видеокарт.

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 Уже известно, насколько Arc A380 конкурирует со своими соперниками по производительности трассировки лучей. Тем не менее Arc A380 является моделью начального уровня с восемью блоками трассировки лучей (RTU), тогда как флагман линейки Intel - Arc A770 имеет 32 RTU. Arc A770 гораздо интереснее, особенно с учетом подтверждения Intel своих предыдущих заявлений о том, что архитектура Arc конкурентоспособна или даже немного лучше, чем ядра RT второго поколения Nvidia в видеокартах Ampere.

 Это довольно серьезное заявление. В отличие от AMD Ray Accelerators и графических процессоров серии Radeon RX 6000, Arc имеет полное ускорение трассировки лучей. AMD использует текстурные блоки для пересечения луча/блока BVH со скоростью 4 блока на цикл. Intel выполняет обход BVH аппаратно и может выполнять 12 пересечений лучей за цикл. Кроме того, и AMD, и Intel могут выполнять 1 пересечение луча/треугольника за цикл для каждого ядра. Nvidia может сделать в два раза больше пересечений лучей/треугольников на ядро RT.

 Intel подробно описывает свой кэш BVH, который еще больше ускоряет обход BVH. В RTU также есть блок сортировки потоков, который берет результаты работы по трассировке лучей, а затем группирует их в соответствии со сложностью, чтобы помочь максимально использовать ядра графического процессора.

 Согласно тестам Intel, Arc A770 обеспечивает лучшую производительность трассировки лучей, чем GeForce RTX 3060, при разрешении 1920x1080 пикселей на ультра настройках. Arc A770 уступила GeForce RTX 3060 только в четырех играх, включая F1 2022, Guardians of the Galaxy, Battlefield V и Deathloop.

 Трассировка лучей сильно нагружает видеокарту независимо от разрешения, а при его увеличении, производительность падает. Именно на этом этапе Arc приходит технология масштабирования Intel XeSS AI.

 Со включенным XeSS в сбалансированном пресете Arc A770 показал в 1,77 раза более высокую производительность в Ghostwire Tokyo и в 1,61 раза в Hitman 3, чем без включения масштабирования. Но это со сбалансированными настройками.

 С настройками XeSS, нацеленными на производительность, Arc A770 предлагает более чем в 2 раза лучшую частоту кадров в Ghostwire Tokyo и Hitman 3. Видеокарта также продемонстрировала заметный прирост производительности в других протестированных играх, таких как Shadow of the Tomb Raider, Arcadegeddon и The DioField Chronicle.

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 Arc A770 должна появиться на розничном рынке до конца года. Intel хранит молчание о ценах на видеокарты. Тем не менее новые утечки предполагают, что Arc A770 может стоить около 400 долларов. Для сравнения, официальная рекомендованная производителем розничная цена RTX 3060 составляет 330 долларов. 

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