Кроме того, новая модель оснащается оперативной памятью LPDDR5 и дисплеем с частотой 144 Гц

Xiaomi представила Redmi Note 11T Pro Plus. Основанный на прошлогодней серии Redmi Note 11, Redmi Note 11T Pro Plus оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8100, который является достаточно мощным и предназначен для новых смартфонов среднего класса. Кроме того, Xiaomi оснастила телефон оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 3.1, которые используются в Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. А, например, Redmi Note 11 Pro Plus использует более медленную флэш-память UFS 2.2.

Кроме того, Redmi Note 11T Pro Plus имеет дисплей с частотой 144 Гц в сравнении со 120 Гц в Redmi Note 11 Pro Plus. Как уже сообщалось ранее, 6,6-дюймовая IPS панель получила рейтинг DisplayMate A+, отчасти из-за использования постоянного затемнения. Также Redmi Note 11T Pro Plus сохранил поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, а также дополнено оснащен собственным чипом Xiaomi Surge P1. По словам Xiaomi, Redmi Note 11T Pro Plus может зарядить аккумулятор емкостью 4400 мАч всего за 19 минут.

Xiaomi оснастила Redmi Note 11T Pro Plus тремя задними камерами, включающими основной датчик Samsung ISOCELL GW1. Двумя остальными камерами Redmi Note 11T Pro Plus являются сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП и макрокамера разрешением 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Судя по всему, ни одна из этих камер не имеет оптической стабилизации (OIS), но они поддерживают множество режимов, функций и возможностей.

Redmi Note 11T Pro Plus будет выпускаться в цветовых решениях Atomic Silver, Time Blue и Midnight Darkness. Кроме того, Xiaomi будет продавать модель ограниченного выпуска Astro Boy. К сожалению, пока неясно, когда Xiaomi выпустит Redmi Note 11T Pro Plus за пределами своего внутреннего рынка или под какими альтернативным именем.

Смартфон получит несколько конфигураций памяти. Модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 2099 юаней (около 316 долларов), модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценивается в 2299 юаней (около 346 долларов). Ограниченная серия Astro Boy предлагается за 2499 юаней (около376 долларов), а самая продвинутая модель с 512 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в 2499 юаней (около376 долларов).