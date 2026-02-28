Компьютеры для доступа к облачным виртуальным ПК от Microsoft.

Компании ASUS и Dell анонсировали мини-ПК для Windows 365, сообщает Notebookcheck. Пользователям необходимо оформлять подписку для доступа к облачному виртуальному компьютеру в рамках сервиса Windows 365. Вероятно, представленные компьютеры можно назвать терминалами, они построены на базе платформ начального уровня.

Источник изображения: ASUS и Notebookcheck (отредактировано)

Компьютеры Dell Pro Desktop for Windows 365 оснащаются процессорами Intel серии N, от N50 до N305. Информации о процессорах в составе мини-ПК ASUS NUC 16 for Windows 365 пока нет, но есть другие подробности: используется корпус объёмом 0,7 л, оперативная память DDR5, как минимум, есть видеовыход HDMI, порты USB-A и USB-C, поддерживается WiFi 6E и Bluetooth 5.3, проводной Ethernet 2.5G.

Источник изображения: Dell и Notebookcheck

Не исключено, что из-за роста цен такие компьютеры-терминалы для Windows 365 по подписке начнут набирать популярность.