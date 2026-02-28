Компании ASUS и Dell анонсировали мини-ПК для Windows 365, сообщает Notebookcheck. Пользователям необходимо оформлять подписку для доступа к облачному виртуальному компьютеру в рамках сервиса Windows 365. Вероятно, представленные компьютеры можно назвать терминалами, они построены на базе платформ начального уровня.
Компьютеры Dell Pro Desktop for Windows 365 оснащаются процессорами Intel серии N, от N50 до N305. Информации о процессорах в составе мини-ПК ASUS NUC 16 for Windows 365 пока нет, но есть другие подробности: используется корпус объёмом 0,7 л, оперативная память DDR5, как минимум, есть видеовыход HDMI, порты USB-A и USB-C, поддерживается WiFi 6E и Bluetooth 5.3, проводной Ethernet 2.5G.
Не исключено, что из-за роста цен такие компьютеры-терминалы для Windows 365 по подписке начнут набирать популярность.