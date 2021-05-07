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В мире насчитывается более 3 миллиардов пользователей смартфонов, и почти треть этих устройств используют модемы Qualcomm, которые имеют большое количество уязвимостей, что позволяет злоумышленникам, среди прочего, разблокировать SIM-карту и прослушивать разговоры. Учитывая то, как работает обширная экосистема Android, исправление займет некоторое время, чтобы вылечить все затронутые устройства.

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Если уязвимость BLURtooth не выглядела особенно тревожной, новая проблема безопасности создает потенциальную угрозу на трети всех мобильных телефонов в мире, включая высокопроизводительные телефоны Android производства Samsung, LG, Google, OnePlus, и Xiaomi.

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Согласно отчету компании Check Point Research, занимающейся безопасностью, в прошлом году она обнаружила не менее 400 уязвимостей в подсистеме процессора цифровых сигналов (DSP) Qualcomm, которые в конечном итоге были исправлены в ноябре 2020 года. Однако совсем недавно исследователи наткнулись на еще одну уязвимость, внимательно изучив модемы Qualcomm.

Модем - это система на кристалле, которая обеспечивает все возможности обработки, управления устройствами и беспроводной сети на многих современных телефонах. Первый в своем роде был разработан Qualcomm в 1990 году, и сегодня он используется примерно в 40 процентах всех смартфонов. Исследователи Check Point рассмотрели, как это можно использовать в качестве потенциального направления атаки для злоумышленников. В частности, они рассмотрели способность Android взаимодействовать с различными компонентами и периферийными устройствами через собственный протокол связи, называемый Qualcomm MSM Interface (QMI).

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Проблема может быть использована злоумышленником с помощью приложения, установленного на телефоне, либо загруженного неопубликованно, либо из альтернативного магазина приложений. Исследователи Check Point использовали процесс, известный как фаззинг в службе данных MSM, чтобы выяснить, могут ли они найти способ внедрить вредоносный код в ОС реального времени Qualcomm (QuRT), которая отвечает за управление MSM и предназначена для недоступности даже на устройствах Android с рутированным доступом.

Голосовая служба QMI, одна из многих служб, предоставляемых MSM для операционной системы Android, может использоваться для захвата MSM и внедрения кода в QuRT. Затем злоумышленник получает легкий доступ к SMS, истории звонков и может начать прослушивать голосовые разговоры. Кроме того, он может разблокировать SIM-карту, используя ту же уязвимость, и обойти все меры безопасности, введенные как Google, так и производителями телефонов.

Хорошей новостью является то, что Qualcomm сообщила о существовании ошибки всем затронутым клиентам и уже выпустила исправление в декабре 2020 года. Однако нет информации о том, какие телефоны получат исправление, есть только обещание, что оно будет включено в июньский патч безопасности Android под номером CVE-2020-11292.

Учитывая, как быстро большинство производителей телефонов Android прекращают выпуск исправлений безопасности, вполне вероятно, что некоторые устройства более низкого уровня останутся без исправлений, в то время как флагманы имеют больше шансов получить исправление в ближайшие месяцы.

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В любом случае уязвимость затрагивает сотни миллионов телефонов, в том числе те, которые оснащены новейшими мобильными платформами Qualcomm Snapdragon с поддержкой сетей 5G, такими как Snapdragon 888 и Snapdragon 870.