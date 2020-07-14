Motorola Moto G9 Plus готовится поступить в продажу
реклама
Рынок смартфонов постепенно возвращается на прежний уровень после негативных последствий со стороны пандемии COVID-19. Компания Motorola скорректировала свои планы и начала постепенно выводить на рынок свои новые модели аппаратов. Принадлежащая Lenovo компания выпустила свои первые телефоны Motorola Edge и Edge+ с поддержкой сетей 5G несколько месяцев назад. Последний является первым флагманом после нескольких лет производства среднебюджетных смартфонов. Кроме того, 2 июля Motorola анонсировала смартфон Motorola One Fusion, а затем на прошлой неделе представила Moto G 5G Plus и Motorola One Vision Plus. Похоже, что компания не собирается останавливаться на достигнутом, и в этом месяце будет представлен новый смартфон Moto G9 Plus.
Moto G9 Plus был замечен в одном из онлайн-магазинов. Инсайдер Sudhanshu Ambhose только что поделился скриншотом стоимости смартфона в Twitter. Согласно сообщению, цена телефона начнется с € 227,15. Дорого это или нет точно сказать нельзя, всё будет зависеть от характеристик. Все, что известно на данный момент, это то, что эта цена указана для варианта с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. К сожалению, утечка не содержит других спецификаций, а также не имеет изображения телефонной трубки. Стоит отметить, что судя по указанной стоимости данный смартфон не получит поддержку сетей 5G.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила