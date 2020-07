Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Рынок смартфонов постепенно возвращается на прежний уровень после негативных последствий со стороны пандемии COVID-19. Компания Motorola скорректировала свои планы и начала постепенно выводить на рынок свои новые модели аппаратов. Принадлежащая Lenovo компания выпустила свои первые телефоны Motorola Edge и Edge+ с поддержкой сетей 5G несколько месяцев назад. Последний является первым флагманом после нескольких лет производства среднебюджетных смартфонов. Кроме того, 2 июля Motorola анонсировала смартфон Motorola One Fusion, а затем на прошлой неделе представила Moto G 5G Plus и Motorola One Vision Plus. Похоже, что компания не собирается останавливаться на достигнутом, и в этом месяце будет представлен новый смартфон Moto G9 Plus.

Moto G9 Plus был замечен в одном из онлайн-магазинов. Инсайдер Sudhanshu Ambhose только что поделился скриншотом стоимости смартфона в Twitter. Согласно сообщению, цена телефона начнется с € 227,15. Дорого это или нет точно сказать нельзя, всё будет зависеть от характеристик. Все, что известно на данный момент, это то, что эта цена указана для варианта с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. К сожалению, утечка не содержит других спецификаций, а также не имеет изображения телефонной трубки. Стоит отметить, что судя по указанной стоимости данный смартфон не получит поддержку сетей 5G.