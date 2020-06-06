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Еще до выхода процессоров компании Intel поколения Comet Lake-S было известно, что они потребляют гораздо больше энергии, чем заявлено официально. Компания Intel никогда не раскрывала потребление своих процессоров, а указывала только TDP, которое имеют процессоры при работе на базовых частотах. Сегодня на сайте ComputerBase появилась информация о том, что компания Intel подменила справочную документацию на процессоры 10-го поколения, и в обновленной версии характеристики процессоров кардинально поменялись в части их энергопотребления.

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старая версия значений энергопотребления новая версия значения энергопотребления реклама Теперь, зная истинные значения потребления процессоров Intel 10-го поколения пользователи смогут более точно подобрать систему охлаждения, или поменять свой взгляд на продукцию компании и перейти в лагерь поклонников AMD, но это уже совсем другая история! Теперь, зная истинные значения потребления процессоров Intel 10-го поколения пользователи смогут более точно подобрать систему охлаждения, или поменять свой взгляд на продукцию компании и перейти в лагерь поклонников AMD, но это уже совсем другая история!

Как известно, у компании Intel в характеристиках процессоров присутствуют два значения энергопотребления (так называемый Power limit или сокращенно PL). Так вот, компания Intel указывает в качестве типичного уровня потребления значение TDP соответствующее PL1, т.е. как сказано выше, при работе чипа на базовых частотах., а значение PL2 соответствует потреблению при автоматическом разгоне, значение которого Intel указывает, как PL1 * 1,25. Таким образом уровень энергопотребления в разгоне по формуле Intel, например, для процессора Core i9-10900K составляет 125 Вт*1,25=155 Вт.