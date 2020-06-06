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Intel изменила документацию процессоров Comet Lake-S

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 Еще до выхода процессоров компании Intel поколения Comet Lake-S было известно, что они потребляют гораздо больше энергии, чем заявлено официально. Компания Intel никогда не раскрывала потребление своих процессоров, а указывала только TDP, которое имеют процессоры при работе на базовых частотах. Сегодня на сайте ComputerBase появилась информация о том, что компания Intel подменила справочную документацию на процессоры 10-го поколения, и в обновленной версии характеристики процессоров кардинально поменялись в части их энергопотребления.

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Как известно, у компании Intel в характеристиках процессоров присутствуют два значения энергопотребления  (так называемый Power limit или сокращенно PL). Так вот, компания Intel указывает в качестве типичного уровня потребления значение TDP соответствующее PL1, т.е. как сказано выше, при работе чипа на базовых частотах., а значение PL2 соответствует потреблению при автоматическом разгоне, значение которого Intel указывает, как PL1 * 1,25. Таким образом уровень энергопотребления в разгоне по формуле Intel, например, для процессора Core i9-10900K составляет 125 Вт*1,25=155 Вт.

старая версия значений энергопотребления

новая версия значения энергопотребления

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 Теперь, зная истинные значения потребления процессоров Intel 10-го поколения пользователи смогут более точно подобрать систему охлаждения, или поменять свой взгляд на продукцию компании и перейти в лагерь поклонников AMD, но это уже совсем другая история!

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terenty79
14:09
а вот персональных оскорблений не надо. Я тоже умею хорошо оскорблять в ответ.
AMD может отказаться от производства видеокарт с 4-мя Гб памяти уже в следующем поколении
Алексей Лакорос
14:09
Очень странная конструкция, радиатор на верхней стороне платы будет конфликтовать со всеми кулерами на проц. Придётся её ставить не в верхний pci слот.
NVIDIA GeForce RTX 3080 появилась на первых фотографиях
Diogar Neo
14:07
Надежды голубков питали !!! Питают , и будут питать !!!
Intel не теряет надежды представить процессоры Cooper Lake в этом году
Phobos
14:07
нормально
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
AdelVaporFLy
14:06
У меня и 3700х есть
DDR4-6600: теперь и в двухканальном режиме
ACDCOVER
14:06
Если плёнку не снимать, то она желтенькая будет.
NVIDIA GeForce RTX 3080 появилась на первых фотографиях
Phobos
14:06
3000й серии все еще далеко до высшей лиги со своими 4ГГц и конскими задержками
Intel не теряет надежды представить процессоры Cooper Lake в этом году
Jack Reacher
14:05
КАРТА серебристая -это пленка упаковочная вообще то
NVIDIA GeForce RTX 3080 появилась на первых фотографиях
Twisted Evil
14:05
Из всех трех(пока что) статей только у Зелота какие-то странные фантазии на счет того как Хуанг проводит свою ночь. Подозрительно...
Первые изображения NVIDIA GeForce RTX 3080 демонстрируют необычный дизайн и продвинутую систему охлаждения
re3 ion
14:04
Да разрешение постав 800*600 и твои прямые руки останутся такими еще лет на 20. Говорю тебе как владелец 1070 с личного опыта
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