Intel изменила документацию процессоров Comet Lake-S
рекламаКак известно, у компании Intel в характеристиках процессоров присутствуют два значения энергопотребления (так называемый Power limit или сокращенно PL). Так вот, компания Intel указывает в качестве типичного уровня потребления значение TDP соответствующее PL1, т.е. как сказано выше, при работе чипа на базовых частотах., а значение PL2 соответствует потреблению при автоматическом разгоне, значение которого Intel указывает, как PL1 * 1,25. Таким образом уровень энергопотребления в разгоне по формуле Intel, например, для процессора Core i9-10900K составляет 125 Вт*1,25=155 Вт.
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