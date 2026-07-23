Новая система предлагает более мощный процессор и доступ к большему объему памяти.

Компания Framework представила новую конфигурацию Framework Desktop с процессором AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и 192 ГБ унифицированной памяти. По словам компании, это первая система с 192 ГБ памяти на базе этого процессора. Демонстрация системы состоялась во время мероприятия AMD Advancing AI.

Новый вариант расширяет линейку компании, предлагая замену модели со 128 ГБ памяти в паре с Ryzen AI Max+ 395. Ryzen AI Max+ PRO 495 сохраняет 16 ядер Zen 5 и 40 вычислительных блоков RDNA 3.5, но получил увеличенную тактовую частоту процессора до 5,2 ГГц. Он также использует графику Radeon 8065S и включает NPU с производительностью до 55 TOPS.

Источник: Framework

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Framework утверждает, что дополнительной емкости достаточно для запуска DeepSeek-V4-Flash на Q8 на одной системе. DeepSeek-V4-Flash имеет 284 миллиарда общих параметров и 13 миллиардов активных параметров. Одна сборка Q8 GGUF занимает около 162 ГБ.

Обновлённая версия Framework Desktop также меняет конструкцию слота PCIe x4 на открытую. Это позволяет устанавливать более длинные карты PCIe напрямую, хотя они по-прежнему работают через четыре линии PCIe. Framework также готовит предустановленную версию с предустановленным дистрибутивом Linux.

Источник: Framework

Framework продемонстрировал работу слота, используя два сетевых адаптера 50GbE с RDMA через Ethernet. В экспериментальном кластере объединены две системы по 192 ГБ памяти, и используется тензорный параллелизм для доступа к 384 ГБ памяти на обоих компьютерах.

Цены и доступность новинки пока не объявлены. Framework ожидает, что конфигурация со 192 ГБ будет стоить значительно дороже, чем текущая конфигурация со 128 ГБ, из-за роста цен на LPDDR5X. Стоит отметить, что GMKtec также подтвердила выпуск конфигурации EVO-X3 с тем же процессором и объёмом памяти в конце этого года.