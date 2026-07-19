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ASUS RTX 5090 ROG Astral Edition 20 в США доступна только в комплекте за 10349 долларов
Видеокарта ASUS RTX 5090 ROG Astral Edition 20 стоимостью 5500 долларов стала доступна для предварительного заказа в США
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Компания ASUS открыла предварительные заказы на видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 в США на своём официальном онлайн-магазине. Предполагаемая цена карты составляет 5499,99 долларов США, но приобретение комплекта оборудования Edition 20 указано в качестве обязательного. Это увеличивает минимальную сумму заказа до 10349,96 долларов США без учета налогов.

Источник: ASUS

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Таким образом, обязательный комплект ROG Edition 20 Bundle Exclusive добавляет к цене 4849,97 долларов США. Он включает в себя корпус ROG GR20 Edition 20, материнскую плату ROG Crosshair X870E Edition 20 и блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20. ASUS заявляет, что компоненты продаются в полном комплекте и не доступны для покупки по отдельности.

Вычитая стоимость обязательного комплекта из общей суммы в 10349,96 долларов США, остается 5499,99 долларов США за саму видеокарту. По всей видимости, это официальная цена ROG Astral RTX 5090 Edition 20 в США. Однако в настоящее время она недоступна для покупки отдельно в магазине ASUS.

Источник: ASUS

Ранее ASUS подтвердила рекомендованную розничную цену в 5799 евро для этой видеокарты в Германии, Австрии и Швейцарии. В европейском объявлении карта была указана в качестве отдельного продукта, с запланированной поставкой в конце июля или начале августа. Французский ритейлер LDLC позже указал ту же модель по цене 6499,95 евро.

Модель Edition 20 использует 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и прозрачную стеклянную заднюю панель. Она имеет тактовую частоту в режиме ускорения 2760 МГц, четырехвентиляторный кулер, испарительную камеру и термопасту из жидкого металла. Ускоритель имеет мощность до 800 Вт при использовании как кабеля 12V-2×6 и разъема ASUS GC-HPWR на материнской плате.

Стоит отметить, что ASUS ограничивает предварительные заказы в США одним устройством на одного покупателя и в настоящее время указывает ориентировочную дату отгрузки — 7 августа 2026 года.

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Источник: videocardz.com
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