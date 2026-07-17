Процессоры Intel Core Ultra 400 Nova Lake получат разные даты запуска, растянутые на несколько месяцев 2027 года

Сотрудники портала VideoCardz впервые увидели новый логотип Intel для серии настольных процессоров Nova Lake. В логотипе используется обозначение Core Ultra Series 4, подтверждающее, что процессоры Nova Lake-S будут выпущены в рамках семейства Core Ultra 400.

Кроме того, была получена обновленная информация о сроках эмбарго на новости, обзоры и продажи нескольких моделей Nova Lake-S. 28-ядерная DS-модель в настоящее время заявлена к выпуску с конца января по март 2027 года. 28-ядерные K-модели появятся в период с марта по апрель, а 16-ядерные и 8-ядерные — с конца марта по май.

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Источник: Videocardz

52-ядерная модель DS имеет гораздо более поздний срок выпуска — с конца мая по сентябрь следующего года. Эти диапазоны охватывают несколько этапов эмбарго, а не одну конкретную дату.

Напомню, что Intel использует суффикс K для разблокированных настольных процессоров. DS — это внутреннее обозначение модели, обычно относящееся к вариантам с двумя вычислительными блоками, но не всегда. Ранее указывалось, что конфигурация DS с 28 ядрами включает один вычислительный блок, а версия с 52 ядрами — два. Текущий график компании указывает на поэтапное внедрение поколения Nova Lake-S, которое продлится с начала 2027 года до третьего квартала.