Сотрудники портала VideoCardz впервые увидели новый логотип Intel для серии настольных процессоров Nova Lake. В логотипе используется обозначение Core Ultra Series 4, подтверждающее, что процессоры Nova Lake-S будут выпущены в рамках семейства Core Ultra 400.
Кроме того, была получена обновленная информация о сроках эмбарго на новости, обзоры и продажи нескольких моделей Nova Lake-S. 28-ядерная DS-модель в настоящее время заявлена к выпуску с конца января по март 2027 года. 28-ядерные K-модели появятся в период с марта по апрель, а 16-ядерные и 8-ядерные — с конца марта по май.
Источник: Videocardz
52-ядерная модель DS имеет гораздо более поздний срок выпуска — с конца мая по сентябрь следующего года. Эти диапазоны охватывают несколько этапов эмбарго, а не одну конкретную дату.
Напомню, что Intel использует суффикс K для разблокированных настольных процессоров. DS — это внутреннее обозначение модели, обычно относящееся к вариантам с двумя вычислительными блоками, но не всегда. Ранее указывалось, что конфигурация DS с 28 ядрами включает один вычислительный блок, а версия с 52 ядрами — два. Текущий график компании указывает на поэтапное внедрение поколения Nova Lake-S, которое продлится с начала 2027 года до третьего квартала.