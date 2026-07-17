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Процессоры Nova Lake-S получат коммерческое название Core Ultra 400
Процессоры Intel Core Ultra 400 Nova Lake получат разные даты запуска, растянутые на несколько месяцев 2027 года
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Сотрудники портала VideoCardz впервые увидели новый логотип Intel для серии настольных процессоров Nova Lake. В логотипе используется обозначение Core Ultra Series 4, подтверждающее, что процессоры Nova Lake-S будут выпущены в рамках семейства Core Ultra 400.

Кроме того, была получена обновленная информация о сроках эмбарго на новости, обзоры и продажи нескольких моделей Nova Lake-S. 28-ядерная DS-модель в настоящее время заявлена к выпуску с конца января по март 2027 года. 28-ядерные K-модели  появятся в период с марта по апрель, а 16-ядерные и 8-ядерные — с конца марта по май.

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Источник: Videocardz

52-ядерная модель DS имеет гораздо более поздний срок выпуска — с конца мая по сентябрь следующего года. Эти диапазоны охватывают несколько этапов эмбарго, а не одну конкретную дату.

Напомню, что Intel использует суффикс K для разблокированных настольных процессоров. DS — это внутреннее обозначение модели, обычно относящееся к вариантам с двумя вычислительными блоками, но не всегда. Ранее указывалось, что конфигурация DS с 28 ядрами включает один вычислительный блок, а версия с 52 ядрами — два. Текущий график компании указывает на поэтапное внедрение поколения Nova Lake-S, которое продлится с начала 2027 года до третьего квартала.

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Источник: videocardz.com
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