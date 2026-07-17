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MSI выпустила четыре видеокарты GeForce RTX 5060 с графическим процессором GB205
Новые видеокарты MSI RTX 5060 V1 вместо GPU GB206 используют GB205
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Один изведущих производителей видеокарт, компания MSI добавила четыре новые модели видеокарт GeForce RTX 5060 V1 на свой глобальный сайт. В линейку входят версии GAMING, GAMING OC, VENTUS 2X и VENTUS 2X OC.

Все четыре графических ускорителя сохранили стандартную конфигурацию оригинальной модели RTX 5060 с 3840 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR7. Память работает на скорости 28 Гбит/с, используя 128-битный интерфейс, обеспечивая пропускную способность 448 ГБ/с. Кроме того, карты также используют интерфейс PCIe 5.0 x8.

Источник: MSI

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Главным является то, что модели V1 основаны на урезанном графическом процессоре GB205, а не на GB206-250, используемом в оригинальных моделях RTX 5060. Полная конфигурация GB205 является основой модели RTX 5070 с 6144 ядрами CUDA и 192-битным интерфейсом памяти. Стоит добавить, что первые слухи о RTX 5060 на базе GB205 появились в марте.

В ревизии RTX 5060 NVIDIA отключает дополнительные процессоры и треть интерфейса памяти. Финальная конфигурация остаётся неизменной: 3840 ядер и 128 бит. Наибольшие изменения в характеристиках коснулись GAMING OC V1. Её тактовая частота в режиме Boost снизилась с 2625 МГц до 2587 МГц, а энергопотребление — со 155 Вт до 150 Вт. Стандартная GAMING V1 сохранила свою тактовую частоту в режиме Boost 2497 МГц, но также получила более низкое энергопотребление — 150 Вт.

Присутствие в названии карты надписи "V1" не позволяет однозначно определить изменение графического процессора. Покупатели, желающие избежать версии на базе GB205, могут проверить заднюю панель, где расположение компонентов на печатной плате легче различить. Более крупный графический процессор GB205 использует прямоугольную схему расположения монтажных отверстий, в то время как у GB206 она ближе к квадратной.

Источник:Videocardz

Карты VENTUS 2X сохраняют свои прежние тактовые частоты и энергопотребление 145 Вт. Однако MSI указывает вес обеих версий V1 в 548 грамм, что превышает 511 граммами у оригинальных карт. Это указывает на изменения в печатной плате и/или системе охлаждения.

MSI пока не объявила цены или региональную доступность четырех моделей V1. Продукты появились на глобальном веб-сайте компании, но на страницах не объясняется изменение графического процессора или как покупатели могут отличить чип, не проверяя полное название модели.

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Источник: videocardz.com
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