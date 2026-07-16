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Xiaomi начала развертывание Android 17 на смартфонах серии Xiaomi 17
Xiaomi стала первым производителем Android-смартфонов, кроме Google, который представил Android 17 на своих устройствах, однако ключевые функции по-прежнему остаются эксклюзивными для телефонов Google Pixel
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Xiaomi начинает распространение Android 17 на свои телефоны, и первыми в очереди идут модели серии Xiaomi 17. Согласно сообщениям, Xiaomi 17 и 17 Ultra входят в число первых устройств, получивших Android 17, что неудивительно. Ключевые функции, такие как отзывчивость экрана, пока остаются эксклюзивными для телефонов Google Pixel.

Обновление включает в себя оболочку HyperOS 3.3, небольшое обновление безопасности, для соответствующих устройств. Согласно сообщению, Xiaomi 15T также получит обновление Android 17, хотя и для ограниченного числа пользователей, участвующих в пилотной программе Xiaomi.

Источник: Notebookcheck

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Хотя Android 17 является следующим крупным обновлением ОС Android, многие из более масштабных функций, анонсированных Google, появятся в этом году, но чуть позже. Пользователи Google Pixel могут ожидать улучшение отзывчивости экрана, многозадачности Bubble и игрового режима для складных устройств для лучшего мобильного игрового процесса.

Стоит отметить, что компания Xiaomi готовит собственное крупное обновление — HyperOS 4. Хотя китайский гигант ещё не сделал официального объявления, по данным известного инсайдера Digital Chat Station, релиз запланирован на август 2026 года, то есть примерно через месяц после выхода Android 17.

Ожидается, что Xiaomi представит новый дизайн HyperOS в стиле Liquid Glass. Хотя Google считает, что внешний вид Android-смартфонов должен соответствовать Material 3 Expressive, производители Android-смартфонов, такие как Xiaomi, Honor и Oppo, всё чаще выбирают дизайн, более близкий к тому, что Apple использует в смартфонах iPhone.

Также пользователи указанных устройств могут ожидать улучшения функций искусственного интеллекта. Хотя такие функции, как виджеты Google Vibe, могут остаться эксклюзивом для Pixel, улучшения в записи звука, телефонных звонках и фотографии, основанные на ИИ, не за горами.

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Источник: notebookcheck.net
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