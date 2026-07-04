Игра Cyberpunk 2077 достигла очередного знакового рубежа продаж

По данным CD Projekt, продажи Cyberpunk 2077 по всему миру достигли 40 миллионов копий. Эта цифра включает продажи базовой игры и Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, в которую входит дополнение Phantom Liberty.

Игра достигла этой отметки 3 июля, спустя пять с половиной лет после своего запуска в декабре 2020 года. Ранее CD Projekt подтвердила, что к концу 2025 года было продано 35 миллионов копий, что означает, что за последующие месяцы было продано еще 5 миллионов копий.

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Источник: Videocardz

Запуск Cyberpunk 2077 был одним из самых критикуемых в новейшей истории игровой индустрии. Игра вышла с многочисленными багами и проблемами с производительностью, а Sony вскоре после релиза удалила её из PlayStation Store и предложила покупателям возмещение средств.

Позже CD Projekt выпустила несколько патчей, за которыми последовали обновление 2.0 и дополнение Phantom Liberty в 2023 году. Все эти обновления внесли значительные изменения в базовую игру и помогли восстановить её популярность с течением времени.

Один из руководителей CD Projekt Михал Новаковски заявил, что цифра в 40 миллионов демонстрирует долгосрочную популярность Cyberpunk 2077. Он также отметил, что это создает основу для будущих проектов в той же вселенной, включая Cyberpunk: Edgerunners 2, релиз которого запланирован на эту осень.

Студия также работает над новой игрой серии Cyberpunk, хотя до релиза этого проекта еще далеко. На данный момент Cyberpunk 2077 остается одним из главных бестселлеров CD Projekt.