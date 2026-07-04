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Intel готовит два 22-ядерных процессора "Nova Lake-S" с кэшем bLLC объемом 108 МБ
Компания Intel планирует выпуск двух 22-ядерных моделей процессоров "Nova Lake-S" с кэшем bLLC объемом 108 МБ для игр и конкуренции с чипами AMD Ryzen X3D
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По информации известного инсайдера Jaykihn, Intel готовит две модели процессоров линейки Nova Lake-S с 22-ядерной конфигурацией, улучшенной за счет большого кэша последнего уровня (bLLC). Эти процессоры входят в семейство Core Ultra 5 400S, и Intel разрабатывает две конфигурации среднего уровня, каждая с 22 ядрами.

Источник: TechPowerUp

Обе модели будут оснащены 6 производительными ядрами Coyote Cove, 12 энергоэффективными ядрами Arctic Wolf, а также 4 ядрами LPE. Эта конструкция включает в себя один вычислительный кристалл, предназначенный для игровых систем среднего уровня. Наряду с 22 ядрами, Intel планирует использовать дополнительные 108 МБ кэша bLLC для повышения производительности в играх, аналогично подходу AMD с игровыми процессорами Ryzen X3D, в настоящее время лидирующих по производительности в играх.

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Intel стремится сопоставить вычислительную мощность процессора с более новыми ядрами и использовать bLLC для улучшения задач, чувствительных к задержкам, таких как игры. Единственное различие между двумя новыми моделями заключается в том, что одна представляет собой разблокированную версию с TDP 125 Вт, входящую в семейство "K", а другая — модель с базовым TDP 65 Вт.

Источник: Jaykihn

Недавно стало известно, что грядущая платформа Intel Z9x0 для Nova Lake-S будет поддерживать до 52 ядер в одном сокете LGA-1954. Некоторые ранние слухи предполагают энергопотребление PL2 в 474 Вт, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими конструкциями. Это понятно, учитывая, что данная конфигурация впервые обеспечивает количество ядер, сопоставимое с рабочими станциями, в потребительском секторе.

Что касается сокета, то на изображениях показан сокет Intel LGA-1954 с двухрычажным независимым механизмом (ILM), аналогичным тому, что используется в секторе HEDT. Обычно такой подход используется в более крупных процессорах, и, учитывая, что количество контактов в сокете приближается к 2000, это необходимое решение для Intel. Первые процессоры "Nova Lake-S" планируется выпустить всего через несколько месяцев.

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Источник: techpowerup.com
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