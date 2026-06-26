Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD официально выпустила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Компания AMD официально переиздала процессор Ryzen 7 5800X3D с более новой технологией 3D V-Cache
реклама

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition появился в розничной продаже в США. На сайте Newegg теперь есть отдельная страница для этого процессора AM4, предлагаемого по цене 349 долларов, однако, сам процессор не продается отдельно, а только в комплекте с другими компонентами.

В описании подтверждается номер модели «100-100000651POF», что является новым артикулом. Такой артикул трудно найти в США, но в Германии, судя по всему, он отлично продается у нескольких розничных продавцов.

реклама

Источник: AMD

Модель 10th Anniversary Edition включает те же характеристики, что и оригинальный чип Ryzen 7 5800X3D. Это означает наличие 8 ядер с архитектурой Zen 3, 16 потоков, базовую частоту 3,4 ГГц и 4,5 ГГц в режиме ускорения, 96 МБ кэша L3 и TDP 105 Вт.

Встроенная графика в процессоре отсутствует, а кулер для процессора в комплекте не предусмотрен. Newegg также подтверждает, что в комплект входит термоинтерфейс Carbice Ice Pad, это является одним из немногих отличий от оригинальной розничной версии.

AMD ранее подтвердила переиздание своего популярного процессора по рекомендованной розничной цене в 349 долларов. Стоит отметить, что компании пришлось перепроектировать чип для использования более новой технологии 3D V-Cache, поскольку первоначальный метод производства больше стал не доступен.

#amd #процессоры #процессоры amd #3d v-cache #ryzen 7 5800x3d #процессоры нового поколения #процессоры amd ryzen 5000 #процессоры для игр #ryzen 7 5800x3d 10th anniversary edition
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
«КАМАЗ» и «Трансмастер» вывели на рынок новый полноприводный топливозаправщик на базе КАМАЗ-65959
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Эксплуатация 16 крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 приостановлена из-за трещин в крыльях
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
В России запущена платформа для переключения между операторами без замены SIM
В Австралии обнаружили паука, который забрасывает муравьев в паутину с ускорением 140 G
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter