Компания AMD официально переиздала процессор Ryzen 7 5800X3D с более новой технологией 3D V-Cache

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition появился в розничной продаже в США. На сайте Newegg теперь есть отдельная страница для этого процессора AM4, предлагаемого по цене 349 долларов, однако, сам процессор не продается отдельно, а только в комплекте с другими компонентами.

В описании подтверждается номер модели «100-100000651POF», что является новым артикулом. Такой артикул трудно найти в США, но в Германии, судя по всему, он отлично продается у нескольких розничных продавцов.

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Источник: AMD

Модель 10th Anniversary Edition включает те же характеристики, что и оригинальный чип Ryzen 7 5800X3D. Это означает наличие 8 ядер с архитектурой Zen 3, 16 потоков, базовую частоту 3,4 ГГц и 4,5 ГГц в режиме ускорения, 96 МБ кэша L3 и TDP 105 Вт.

Встроенная графика в процессоре отсутствует, а кулер для процессора в комплекте не предусмотрен. Newegg также подтверждает, что в комплект входит термоинтерфейс Carbice Ice Pad, это является одним из немногих отличий от оригинальной розничной версии.

AMD ранее подтвердила переиздание своего популярного процессора по рекомендованной розничной цене в 349 долларов. Стоит отметить, что компании пришлось перепроектировать чип для использования более новой технологии 3D V-Cache, поскольку первоначальный метод производства больше стал не доступен.