Intel присоединяется к проекту Илона Маска «Terafab» по инновационному производству полупроводников

Компания Intel официально объявила о своем участии в проекте Илона Маска «Terafab». Intel Foundry планирует присоединиться к этой амбициозной инициативе, используя свои значительные производственные мощности. Однако подробности участия Intel остаются неясными, поскольку пока неизвестно, какой именно вклад Intel внесет в проект Terafab.

Компания заявила, что, поскольку Terafab стремится производить 1 тераватт в год вычислительной мощности для ИИ и роботов, обслуживающих xAI, SpaceX и Tesla, то Intel будет помогать в проектировании микросхем, их производстве и предоставлении одних из самых передовых в мире технологий упаковки, таких как EMIB. Вероятно, некоторые из предприятий Intel, которые в настоящее время расширяются, станут частью сети, необходимой для проекта Terafab, в то время как само предприятие Terafab будет выполнять заказы под руководством Intel.

Источник: TechPowerUp

Целью Terafab является консолидация всего процесса производства микросхем под одной крышей. Ожидается, что завод объединит несколько этапов производства полупроводников на одной площадке, включая изготовление схем, памяти, упаковку, тестирование и производство масок. Такая схема необычна, поскольку эти этапы распределены между несколькими специализированными предприятиями и компаниями. Первоначальная идея Terafab заключалась в том, что консолидация этих процессов может ускорить разработку, позволяя инженерам проектировать, тестировать и дорабатывать чипы с меньшими задержками. Это контрастирует с традиционным, длительным процессом производства чипов на одной площадке, их упаковки на другой и тестирования собственными силами.

Intel также могла бы помочь Terafab в стратегическом планировании строительства производственного предприятия и даже сотрудничать в разработке технологических узлов. Поскольку бюджет Intel на НИОКР в основном тратится на исследование новых технологий, компания могла бы лицензировать Terafab свои комплекты для проектирования 18A/14A технологических процессов (PDK) для использования в качестве образца. Кроме того, площадки Intel Foundry могут быть интегрированы в сеть Terafab для предоставления услуг по проектированию, производству и упаковке микросхем непосредственно на месте, что позволит быстро создавать прототипы.