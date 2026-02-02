Потенциальное устройство не имеет физических кнопок на передней стороне и позволяет настраивать элементы управления под конкретные анатомические особенности каждого игрока

Компания Sony Interactive Entertainment получила патент США на концепцию игрового контроллера, построенного на основе большой сенсорной панели ввода. Издание Video Games Chronicle обнаружило заявку и опубликовало изображения из патентной документации.

Может быть интересно

Источник: Videocardz

На чертежах показан контроллер, у которого большая часть верхней поверхности представляет собой сенсорный экран, а не фиксированные кнопки. Экранные элементы управления могут быть размещены там, где это удобно пользователю, включая перемещение D-pad, зон аналоговых джойстиков и кнопок действий. Концепция также позволяет изменять размер элементов управления или удалять неиспользуемые элементы управления для конкретной игры.

Источник: Google Patents

В патенте описывается цель новинки, а именно: комфорт и доступность расположения элементов управления, подходящее для игроков с разными размерами рук. Пользователь может инвертировать расположение элементов управления и разместить D-pad справа.

Источник: Google Patents

В заявке описывается поверхность ввода, которая может интерпретировать жесты, такие как касание, свайп, нажатие, масштабирование и движение по типу джойстика. Система может использовать оптические датчики под поверхностью, а также обнаруживать предварительное касание (приближение пальца к поверхности), чтобы помочь интерпретировать намерение игрока.

В патенте также описывается отображение опорных точек с помощью подсветки, чтобы пользователь мог видеть, где расположены активные элементы управления. Следует отметить, что получение патента не гарантирует выпуск готового продукта, и многие концепции так и остаются на стадии документации.