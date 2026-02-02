Компания Sony Interactive Entertainment получила патент США на концепцию игрового контроллера, построенного на основе большой сенсорной панели ввода. Издание Video Games Chronicle обнаружило заявку и опубликовало изображения из патентной документации.
Источник: Videocardz
На чертежах показан контроллер, у которого большая часть верхней поверхности представляет собой сенсорный экран, а не фиксированные кнопки. Экранные элементы управления могут быть размещены там, где это удобно пользователю, включая перемещение D-pad, зон аналоговых джойстиков и кнопок действий. Концепция также позволяет изменять размер элементов управления или удалять неиспользуемые элементы управления для конкретной игры.
Источник: Google Patents
В патенте описывается цель новинки, а именно: комфорт и доступность расположения элементов управления, подходящее для игроков с разными размерами рук. Пользователь может инвертировать расположение элементов управления и разместить D-pad справа.
Источник: Google Patents
В заявке описывается поверхность ввода, которая может интерпретировать жесты, такие как касание, свайп, нажатие, масштабирование и движение по типу джойстика. Система может использовать оптические датчики под поверхностью, а также обнаруживать предварительное касание (приближение пальца к поверхности), чтобы помочь интерпретировать намерение игрока.
В патенте также описывается отображение опорных точек с помощью подсветки, чтобы пользователь мог видеть, где расположены активные элементы управления. Следует отметить, что получение патента не гарантирует выпуск готового продукта, и многие концепции так и остаются на стадии документации.