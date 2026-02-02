Intel устанавливает требование к памяти в 7467 МТ/с и более, для интегрированных графических процессоров Arc B-серии. Более медленные конфигурации отображаются как «Intel Graphics»

Похоже, компания Intel связывает маркировку встроенной графики процессоров Panther Lake со скоростью работы памяти. Согласно сообщениям, в системах, использующих LPDDR5X со скоростью ниже 7467 МТ/с, в Windows может пропасть название модели Arc, и вместо него будет отображаться общее обозначение Intel Graphics.

Эта информация поступила от инсайдера Golden Pig Upgrade. Источник сообщает, что iGPU Arc B390 и Arc B370 имеют определенные требования к конфигурации памяти. Если скорость памяти не превышает 7467 МТ/с, диспетчер задач Windows не будет отображать Arc в названии модели. Это помешает производителям оборудования использовать более медленную память с более высокопроизводительными iGPU.

Core Ultra X7 и X9 : интегрированная графика Arc B390/B370, поддержка памяти до LPDDR5X-9600;

: интегрированная графика Arc B390/B370, поддержка памяти до LPDDR5X-9600; Core Ultra 7 356H, 366H и Core Ultra 9 386H : интегрированная графика "Intel Graphics", поддержка памяти до LPDDR5X-8533 или DDR5-7200;

: интегрированная графика "Intel Graphics", поддержка памяти до LPDDR5X-8533 или DDR5-7200; Core Ultra 7 355 и 365 (без суффикса H): "Intel Graphics", поддержка памяти до LPDDR5X-7467 или DDR5-6400.

Однако, похоже, это просто правило именования и идентификации, а не изменение аппаратной части. Производительность интегрированной графики по-прежнему зависит от пропускной способности памяти, поскольку интегрированная графика использует именно системную память.

Маркировка "Intel Graphics" также затрудняет для OEM-производителя продвижение конфигурации с низкой пропускной способностью как соответствующей системам с более высокими характеристиками. Кроме того, это предотвратит ситуацию, когда тестировщики утверждают, что графика Arc B390/B370 работает недостаточно быстро, так как она просто никогда не будет отображаться под этим названием.

Напомню, что в Panther Lake используется графика Xe3. На топовых процессорах Core X7 и X9 интегрированная графика Intel Arc B390 указана с 12 ядрами Xe3. Ожидается также, что компания позже выпустит интегрированные Arc B380 и B360, скорее всего, вместе с серией Core G3 для портативных игровых устройств.