Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессоры Intel Panther Lake получат графику Arc с памятью на скорости 7467 МТ/с и выше
Intel устанавливает требование к памяти в 7467 МТ/с и более, для интегрированных графических процессоров Arc B-серии. Более медленные конфигурации отображаются как «Intel Graphics»

Похоже, компания Intel связывает маркировку встроенной графики процессоров Panther Lake со скоростью работы памяти. Согласно сообщениям, в системах, использующих LPDDR5X со скоростью ниже 7467 МТ/с, в Windows может пропасть название модели Arc, и вместо него будет отображаться общее обозначение Intel Graphics.

Эта информация поступила от инсайдера Golden Pig Upgrade. Источник сообщает, что iGPU Arc B390 и Arc B370 имеют определенные требования к конфигурации памяти. Если скорость памяти не превышает 7467 МТ/с, диспетчер задач Windows не будет отображать Arc в названии модели. Это помешает производителям оборудования использовать более медленную память с более высокопроизводительными iGPU.

Может быть интересно

  • Core Ultra X7 и X9: интегрированная графика Arc B390/B370, поддержка памяти до LPDDR5X-9600;
  • Core Ultra 7 356H, 366H и Core Ultra 9 386H: интегрированная графика "Intel Graphics", поддержка памяти до LPDDR5X-8533 или DDR5-7200;
  • Core Ultra 7 355 и 365 (без суффикса H): "Intel Graphics", поддержка памяти до LPDDR5X-7467 или DDR5-6400.

Изображение: Golden Pig Upgrade

Однако, похоже, это просто правило именования и идентификации, а не изменение аппаратной части. Производительность интегрированной графики по-прежнему зависит от пропускной способности памяти, поскольку интегрированная графика использует именно системную память.

Маркировка "Intel Graphics" также затрудняет для OEM-производителя продвижение конфигурации с низкой пропускной способностью как соответствующей системам с более высокими характеристиками. Кроме того, это предотвратит ситуацию, когда тестировщики утверждают, что графика Arc B390/B370 работает недостаточно быстро, так как она просто никогда не будет отображаться под этим названием.

Изображение: Intel

Напомню, что в Panther Lake используется графика Xe3. На топовых процессорах Core X7 и X9 интегрированная графика Intel Arc B390 указана с 12 ядрами Xe3. Ожидается также, что компания позже выпустит интегрированные Arc B380 и B360, скорее всего, вместе с серией Core G3 для портативных игровых устройств.

#intel #видеокарты #процессоры #ddr5 #intel arc #arc #panther lake #видеокарты intel arc #графика #intel arc b390
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
6
Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
2
Топовые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 выйдут одновременно с iPhone 18
+
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
1
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
10
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
+
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
3
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
США одобрили продажу Израилю оружия на $6,5 млрд
+
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
GizmoChina: Geekbench подтвердил флагманскую начинку глобальной версии Xiaomi Pad 8 Pro
+
На YouTube-канале протестировали Titan V в паре с Ryzen 7 7800X3D и добились высокого fps в играх
+
Злоумышленники украли 4556 ETH у криптовалютного кита с помощью атаки на адрес
1
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
Ряд пользователей жалуется на ошибки после установки патча KB5074105 для Windows 11
1

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
2
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
10
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
1

Сейчас обсуждают

count
06:19
знаменитая передовая индийская электроника
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
si-cat
06:14
"..Пока, для производства и сложного ремонта HANX нужна специализированная инфраструктура инновационного кампуса.." Дети. Мужики за ленточкой уж 2 года печатают безо всяких "кампусов" 🤣🤣🤣
Военные США разработали дрон, почти полностью состоящий из распечатанных на 3D-принтере запчастей
Алекс Федор
04:39
в юности тоже какое только дерьмо не слушал
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
Алекс Федор
04:37
Цель OEM инженера максимально сэкономить не в ущерб гарантии
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
Elşən Зейналов
04:06
ваша земля - Москва и вокруг неё земли.НИКТО РФ не заставлял признавать ни независимость Украины (во всём мире признана), ни выборов её президентов (когда Кремль признавал Порошенко или Зельца нелигит...
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
Elşən Зейналов
04:03
Убогость ВС РФ настолько феноменальна, что ей НЕ помогают ни типа "гиперзвук" и тд, ни даже китайцы с иранцами со своими по сути дронами, которые Россия перелицовывает и крупными узлами собирает как ...
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
Китя.
01:14
Цены на процессоры амд пошли вниз отлично избавления началося.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Борис Османов
00:27
Без простоев или без заметных простоев? Не разные понятия, в цифровой век когда самолёты летают точно по минутам или опоздание на несколько минут влечет за собой целую цепочку неприятностей?
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
Дмитрий Захаров
00:13
А сколько человек имеет 9700xt? По опросам стим средний пк не лучше консоли.
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
AlexeyBnd
23:09
Это разве разгон? Помнится ещё во времена "бешеной" популярности GF2MX/GF4MX узрел в одном из бутиков (коии были популярны в нулевые годы) GF4600TI по очень привлекательной цене, а финансов с собой н...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter