goldas
Redmi Turbo 5 Max с Dimensity 9500s выходит 29 января
Скоро смартфон с высокой производительностью, по цене около 360 долларов, составит конкуренцию флагманам

Redmi официально подтвердила, что серия Redmi Turbo 5 дебютирует в Китае 29 января и будет включать две модели: Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max. Лу Вэйбин, президент Xiaomi Group и генеральный директор бренда Redmi, опубликовал пост в Weibo, в котором изложил общее направление развития серии Turbo.

Может быть интересно

По словам Лу Вэйбина, серия Turbo была разработана для того, чтобы заполнить пробел между производительностью массовых и флагманских устройств. Он пояснил, что Redmi рассчитывает на линейку Turbo для работы в высококонкурентном ценовом сегменте до 2500 юаней (около 360 долларов), даже несмотря на то, что стоимость компонентов продолжает расти. Линейка Turbo призвана продолжить ориентированный на соотношение цены и качества подход Redmi, не снижая при этом производительность, особенно для пользователей, которые отдают приоритет скорости, стабильности и автономности.

Главным событием презентации стал Redmi Turbo 5 Max, который демонстрирует более агрессивный подход к аппаратной части, по сравнению со стандартной моделью. Он подтвердил, что Turbo 5 Max получит чипсет Dimensity 9500s, что станет первым случаем использования в серии Turbo флагманского процессора Dimensity 9000. Данные о производительности, предоставленные Redmi, говорят о том, что устройство способно конкурировать с телефонами, цена которых значительно превышает 4000 юаней (~575 долларов).

Redmi Turbo 5 Max будет оснащен батареей емкостью 9000 мАч в сочетании с новейшей системой управления питанием HyperOS от Xiaomi. Лу Вэйбин утверждал, что реальная автономность может превзойти показатели некоторых конкурентов с батареей емкостью 10000 мАч, несмотря на меньшую емкость на бумаге. Redmi также делает акцент на высоком качестве сборки, дизайне, улучшенным тактильным ощущениям и влагозащите.

Redmi также поделилась официальными изображениями модели Turbo 5 в белом цвете и Turbo 5 Max в оранжевом. Turbo 5 получит 6,59-дюймовый экран и чипсет Dimensity 8500, в то время как Turbo 5 Max будет иметь 6,83-дюймовый экран. Ожидается, что оба устройства комплектуют батареей емкостью 9000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

#смартфоны #xiaomi #mediatek #redmi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #смартфоны из китая #redmi turbo 5 #redmi turbo 5 pro #dimensity 9500s
Источник: gizmochina.com
