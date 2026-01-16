Эксперты по ремонту восстановили работоспособность устройства

Случаи расплавления 16-контактного разъёма питания игровых видеокарт Nvidia и AMD достаточно распространены в сети Интернет, но иногда к специалистам по ремонту в руки попадают и профессиональные модели — в частности, эксперты YouTube-канала northwestrepair опубликовали видео, демонстрирующее процесс восстановления работоспособности ускорителя Nvidia H200 Hopper.

Специалисты по ремонту выяснили, что проблемы с 16-контактным разъёмом Nvidia H200 Hopper, судя по всему, произошли не из-за конструктивного недостатка коннектора, а в связи с излишней силой, которую приложил пользователь в процессе его подсоединения. Для восстановления коннектора эксперты использовали запасной разъём, заменив четыре контактных вывода.

Источник фото: Tom's Hardware/YouTube/northwestrepair

При этом в процессе ремонта возникли определённые проблемы — в частности, была допущена ошибка во время пайки, в результате чего контакты датчика были припаяны в неправильном порядке, что потребовало замены местами кабелей, подходящих к коннектору. После этого ускоритель всё равно отказался включаться, поэтому мастерам по ремонту пришлось отключить резистор, соединяющий контакты датчика с устройством, что восстановило питание ускорителя.

Клиент, который отправил специалистам повреждённое устройство, подтвердил, что после ремонта ускоритель вновь работоспособен. Отмечается, что Nvidia H200 Hopper хоть и представляет собой устаревшую модель, до сих пор имеет ценник около 30 000 долларов США.