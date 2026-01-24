Сайт Конференция
Блоги
Блогер
WCCFTech: ZOTAC отменила заказы на карты RTX 5090 и подняла цены якобы из-за системной ошибки
Вслед за Corsair компания ZOTAC отменила заказы на свои товары и предложила покупать видеокарты RTX 5090 уже дороже

Несколько недель назад появлялась информация о том, как компания Corsair отменила заказ на собранный компьютер по меньшей мере для одного пользователя и подняла цену на него. Тогда было сказано, что это произошло по ошибке, и покупателю были предложены купоны, которые компенсировали разницу в первоначальной и увеличенной цене. Новым покупателям в любом случае пришлось платить дороже.

Этот неприятный для потребителей пример оказался заразительным. WCCFTech сообщает, что компания ZOTAC проделывает этот же трюк с премиальными видеокартами GeForce RTX 5090. Их стоимость в магазине производителя увеличилась на 20-22% или примерно на $500.

Один из пользователей опубликовал скриншот электронного письма, из которого следует, что ZOTAC отменила ряд заказов. В качестве предлога для отмены заказа называется некая системная ошибка, из-за которой покупатели получат свои деньги обратно.

После этого магазин ZOTAC перестал работать по причине технического обслуживания, но портал Videocardz опубликовал повышенные цены на модели видеокарт RTX 5090 SOLID OC и RTX 5090 AMP Extreme Infinity. Автор скриншота утверждает, что сделанные в пятницу вечером и в субботу утром заказы были отменены, и после этого цены увеличились.

#nvidia #видеокарты #оперативная память #компьютеры #rtx 5090 #zotac #corsair #дефицит памяти #wccftech #кризис памяти
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

lion77815
20:45
Зевоны опять вне конкуренции. Да.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lion77815
20:43
В свете веселухи с 98... от красных ...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lion77815
20:42
Вот потому и "дачи, машины, жёны, дети, ремонты, отпуска, хобби ..." с миллионами - что народ всякими глупостями со всякими игрушками не занимается.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
lion77815
20:37
99% населения комп - это, тупо, игрушка. Не приносящая никаких профитов, от слова совсем. С таким же нулевым "смыслом" в чего-то там "обновляться", тратя свои кровные вникуда ... Хором с ферарями от э...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Александр Мухин
20:22
Значит, он тягу аккумулирует, а не электроэнергию.
Первые коммерческие натрий-ионные батареи CATL сохраняют 90% ёмкости при температуре -40°C
lion77815
19:53
Точнее, ресурсы протекающие через него
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
lion77815
19:51
ИИ таки приклеить не научился. гы
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
Iezon Din'alt
19:43
Кому они нужны , купите прошлого поколения мусор , он ничем не хуже, такой сегмент на месте топчится уже 15 лет ..
Intel сокращает производство процессоров для ПК из-за приоритетности развития ИИ
Iezon Din'alt
19:41
Комментаторы , вы конечно очень смелые на заявления , но крайне недальновидные , ибо огреха в образовании у вас. Почему канада почему Гренландия? Откройте арктический шельф и посмотрите права кому при...
NYT: США хотят запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии
valera60
19:29
"...что руководство программы БМП Ajax описывало платформу как безопасную для эксплуатации, не указав «весь спектр известных совокупных рисков», особенно связанных с вибрациями и шумом. А взрывы, а д...
В Великобритании нашли виновного в провалах БМП Ajax
