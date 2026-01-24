Вслед за Corsair компания ZOTAC отменила заказы на свои товары и предложила покупать видеокарты RTX 5090 уже дороже

Несколько недель назад появлялась информация о том, как компания Corsair отменила заказ на собранный компьютер по меньшей мере для одного пользователя и подняла цену на него. Тогда было сказано, что это произошло по ошибке, и покупателю были предложены купоны, которые компенсировали разницу в первоначальной и увеличенной цене. Новым покупателям в любом случае пришлось платить дороже.

Этот неприятный для потребителей пример оказался заразительным. WCCFTech сообщает, что компания ZOTAC проделывает этот же трюк с премиальными видеокартами GeForce RTX 5090. Их стоимость в магазине производителя увеличилась на 20-22% или примерно на $500.

Один из пользователей опубликовал скриншот электронного письма, из которого следует, что ZOTAC отменила ряд заказов. В качестве предлога для отмены заказа называется некая системная ошибка, из-за которой покупатели получат свои деньги обратно.

После этого магазин ZOTAC перестал работать по причине технического обслуживания, но портал Videocardz опубликовал повышенные цены на модели видеокарт RTX 5090 SOLID OC и RTX 5090 AMP Extreme Infinity. Автор скриншота утверждает, что сделанные в пятницу вечером и в субботу утром заказы были отменены, и после этого цены увеличились.