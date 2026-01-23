Версия Forza Horizon 6 для PlayStation 5 также появится позже в 2026 году

Playground Games представила подробный обзор Forza Horizon 6 и её открытого мира, действие которого разворачивается в Японии. В публикации Xbox Wire подробно рассказывается о том, как команда создавала локацию, использовала культурные особенности и добавляла новые системы.

Игра начинается с того, что персонаж прибывает в качестве туриста. Сюжет рассматривает фестиваль Horizon как цель, к которой нужно стремиться, а не как отправную точку.

Карта Японии разделена на районы, которые быстро меняются по мере перемещения по миру. Район Токио включает в себя пригороды с узкими улицами и линиями электропередач, портовую зону с кранами и грузовыми судами, а также плотный центр города с его достопримечательностями. Разработчики стремились к созданию ощущения вождения в Японии, а не к точной копии окружения, сохраняя при этом стиль серии Horizon.

В игре к путешествию присоединяются два друга: Джорди, фанат автоспорта, и Мэй, японский автоконструктор. В игре сохраняется система браслетов, а также добавляется "журнал коллекций", вдохновленный японской культурой коллекционирования марок, с акцентом на обнаружение интересных мест и сохранение фотографий в личную запись о путешествии.

Также в игру возвращается система домов для игроков. Восемь домов функционируют как точки быстрого перемещения и гаражные места, с возможностью декорирования и демонстрации автомобилей. Новая функция под названием «Поместье», связанная с идеей акия — заброшенной сельской усадьбы, которую можно ремонтировать и расширять, используя внутриигровые кредиты, заработанные за гонки, исследования и доставки. В игре также добавлены автомобильные встречи в трех постоянных локациях, включая фестиваль Horizon, парковку Окуибуки возле Альп и Дайкоку, с возможностью встретиться с другими игроками, поделиться проектами и купить версию автомобиля, увиденного на встрече. В стартовом списке игры будет около 550 автомобилей.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая для Xbox Series X|S, Xbox на ПК, Xbox Cloud и Steam, а также будет доступна с первого дня по подписке Game Pass Ultimate. Также Forza Horizon 6 поддерживает Xbox Play Anywhere и запланирована к выходу на PlayStation 5 позже в 2026 году, а ранний доступ для игроков Premium Edition стартует 15 мая.