Купить новый игровой процессор можно будет уже через неделю, 28 января

Компания AMD готовится к выпуску своего нового игрового процессора для платформы AM5. Можно сказать, что это флагманская модель, учитывая, что она будет иметь практически идентичные характеристики с Ryzen 7 9800X3D, только с более высокими тактовыми частотами. Однако, по слухам, AMD также работает над моделью с двумя 3D V-Cache под названием Ryzen 9 9950X3D2. К сожалению, чип не был представлен на CES 2026, поэтому пока неизвестно, когда он появится, если это вообще случится.

Micro Center утверждает, что AMD позиционирует этот чип как небольшой шаг вперед по сравнению с Ryzen 7 9800X3D. В сообщении приводятся данные AMD о росте производительности примерно на 3% в целом и до 8% в Counter-Strike 2.

Micro Center сообщает, что Ryzen 7 9850X3D будет доступен с момента запуска 28 января. Пресс-релиз AMD для CES 2026 дает лишь более широкий временной промежуток, указывая, что системы на базе процессоров серии Ryzen 7 9850X3D будут доступны начиная с первого квартала 2026 года.

В Китае Ryzen 7 9850X3D уже представлен на JD.com с возможностью предварительного заказа с внесением части его стоимости. Окончательная цена пока не указана. Покупатели могут внести предоплату в размере 80 юаней, а окончательную оплату совершить 29 января. Однако между указанными датами есть расхождение. Эмбарго на продажи снимается 29 января, и предположительно, эта дата по-прежнему верна, а 28 января относится к предварительным заказам.

AMD China подтверждает запуск процессора 29 января, а поставки ожидаются 30 января. В любом случае не так уж важно, 28, 29 или 30 января состоится запуск. Главное, что он состоится в этом месяце. Единственным вопросом является цена. Ни Micro Center, ни официальный магазин AMD в Китае пока не подтвердили цены.