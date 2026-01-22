Информация о цене и вариантах Realme Neo 8 просочилась в сеть, а также были официально раскрыты данные о камере смартфона

В преддверии презентации Realme Neo 8 компания выпустила новые постеры, подтверждающие наличие основного и перископического телеобъективов. Тем временем в китайских социальных сетях распространяется скриншот, демонстрирующий различные варианты устройств и их цены, что позволяет заранее оценить позиционирование телефона.

Приведенный скриншот, раскрывающий информацию о ценах на Realme Neo 8, предположительно, был получен из системы интеллектуальной поддержки клиентов Oppo. Утечка показывает пять возможных конфигураций: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.

Согласно утечке, цены на эти варианты составляют 2599 юаней (375 долларов), 3099 юаней (457 долларов), 3399 юаней (490 долларов) и 3899 юаней (560 долларов) соответственно. Хотя в утечке не упоминаются цветовые варианты, ожидается, что телефон будет доступен в оттенках Origin White, Mecha Grey и Cyber Purple.

Realme официально подтвердила, что Neo 8 будет оснащен основной камерой с датчиком Sony IMX896. Кроме того, телефон будет оборудован перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим увеличением, 7-кратным зумом без потери качества и 120-кратным цифровым увеличением. Некоторые сообщения также предполагают, что устройство может включать в себя датчик Sony LYT-600 в одной из камер.

Согласно данным TENAA, система задних камер также будет включать 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Для селфи предназначена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Realme Neo 8 получит 6,78-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. За работу новинки отвечает однокристальная система Snapdragon 8 Gen 5. Предполагается, что телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Программное обеспечение смартфона основано на ОС Android 16 с оболочкой Realme UI 7. Кроме того, смартфон предлагает такие функции, как ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, ИК-датчик, металлический корпус, стеклянную заднюю панель, защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69, а также игровой режим для ПК.