Ubisoft преступила к масштабной реструктуризации и прекращению разработки нескольких проектов

Ubisoft заявляет о проведении масштабной перестройки структуры компании и плана выпуска игр. План включает в себя отмену проектов, задержки, закрытие студий и новую внутреннюю операционную модель.

В своем сегодняшнем пресс-релизе Ubisoft подтверждает прекращение разработки шести игр. В число отмененных проектов входит Prince of Persia: The Sands of Time Remake, а также четыре неанонсированных ранее проекта, одним из которых является мобильная игра. Ещё один отмененный проект Ubisoft не называет.

Ubisoft также сообщает, что разработка семи других игр будет продлена. Ubisoft подтверждает, что один неанонсированный проект на 2026 финансовый год перенесен на 2027 финансовый год.

Более масштабная перестройка связана с новой структурой, построенной вокруг пяти «креативных домов», начало работы которых запланировано на начало апреля наступившего года. Ubisoft приводит примеры брендов, закрепленных за каждой группой, включая Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division, Ghost Recon, Splinter Cell, Anno, Rayman и Prince of Persia.

Если говорить о финансовой составляющей, Ubisoft заявляет, что перезагрузка включает в себя дальнейшую реструктуризацию и сокращение студий. Ubisoft подтверждает закрытие мобильной студии в Галифаксе и студии в Стокгольме, а также упоминает о реструктуризации в нескольких других офисах.