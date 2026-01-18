Xiaomi намекает на производительность, близкую к флагманской, у грядущего смартфона среднего класса Redmi Turbo 5 Max

Компания Xiaomi готовится к проведению масштабного мероприятия, и Redmi Turbo 5 Max станет одним из новых продуктов, которые будут там представлены. Недавно компания опубликовала несколько тизеров, а теперь подтвердила некоторые ключевые детали грядущего смартфона среднего класса.

Как и предполагалось изначально, Turbo 5 Max станет одним из первых телефонов, работающих на процессоре Dimensity 9500s. Это новая однокристальная система верхнего среднего класса от MediaTek и, судя по рекламным материалам, она демонстрирует лучшую производительность, чем Snapdragon 8 Gen 5.

Xiaomi утверждает, что Redmi Turbo 5 Max может набрать в бенчмарке AnTuTu V11 3,61 миллиона баллов. Для сравнения, Vivo X300 Pro, работающий на процессоре Dimensity 9500, имеет средний результат 3,39 миллиона баллов в официальном рейтинге смартфонов AnTuTu. Результат Dimensity 9500s даже ближе к показателю OnePlus 15 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 в официальном рейтинге AnTuTu. Xiaomi также утверждает, что Turbo 5 Max обеспечивает плавную работу в играх, со средним показателем около 120 FPS в MOBA-играх, 60 FPS в RPG и 120 FPS в FPS-играх.

Компания пока не сообщила дату запуска и другие детали устройства. Однако ранее она намекала, что цена Turbo 5 Max в Китае будет в диапазоне 2500 юаней или около 359 долларов США. Ожидается, что телефон будет выпущен также на мировом рынке под названием Poco X8 Pro Max.