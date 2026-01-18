В сети появились утечки информации о процессорах Intel Bartlett Lake-S с 10 и 12 P-ядрами, но они, возможно, не поступят в продажу на потребительский рынок

Когда Intel обсуждала проблемы со стабильностью Raptor Lake, а линейка Arrow Lake была близка к выходу, ходили слухи, что компания, возможно, не собирается заканчивать поддержку сокета LGA-1700. Intel. Линейка Raptor Lake получила обновление с более высокими тактовыми частотами, а Arrow Lake уже перешла на LGA-1851. Судя по текущим планам и утечкам, ожидается, что следующая настольная платформа перейдет на LGA-1954. В то же время, Bartlett Lake-S продолжает фигурировать в качестве возможной дополнительной платформы для LGA-1700.

Bartlett Lake-S существует как платформа для периферийных и встраиваемых вычислений. Intel анонсировала её одновременно с Arrow Lake, и официальное позиционирование было ориентировано на сети и периферию, а не на потребительские настольные ПК. В последних утечках появились 10-ядерные и 12-ядерные процессоры только с P-ядрами. Это отличается от процессоров Alder Lake, Raptor Lake и Bartlett Lake-S, которые Intel уже указывала для встраиваемых систем.

Intel Core 9 273PTE и 273PE — это предполагаемые 12-ядерные процессоры, и в списках указана возможность разгона до 5,7 ГГц. 10-ядерные процессоры Core 7 253 также указаны с частотой до 5,7 ГГц.

Если бы Intel планировала реальный выпуск 10- и 12-ядерных процессоров Bartlett Lake-S для потребительского рынка, утечки информации, вероятно, выглядели бы иначе. Появившиеся данные по-прежнему связаны со встроенными системами, и до сих пор нет никаких признаков появления в розничной продаже. Если эти процессоры будут установлены в сокет LGA-1700 и останутся совместимыми с ним, нетрудно представить, что платформа появится и на потребительских материнских платах, если производители добавят поддержку BIOS.