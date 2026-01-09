Утечка полных технических характеристик Vivo X200T раскрывает информацию о длительной программной поддержке, четырех 50-мегапиксельных камерах и многом другом

Vivo X200T недавно был замечен на платформах сертификации Bluetooth SIG и BIS в Индии. По некоторым данным, он может появиться в продаже к концу этого месяца. В недавнем сообщении были представлены цветовые варианты и ожидаемая цена устройства. Теперь появилась новая утечка, предоставленная инсайдером Абхишеком Ядавом, которая подтвердила технические характеристики телефона.

По данным инсайдера, Vivo X200T будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Что касается программного обеспечения, то новинка будет поставляться с Android 16 и возможностью 5 основных обновлений ОС Android, а также 7 годами исправлений безопасности.

Устройство оснащено мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. В нем установлена аккумуляторная батарея емкостью 6200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.

Система камер X200T включает 50-мегапиксельный основной объектив с датчиком Sony LYT-702 с OIS, 50-мегапиксельный сверширокоугольный датчик Samsung JN1 и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив LYT-600. Фронтальная камера будет представлена 32-мегапиксельным объективом.

Другие функции смартфона включают Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порт USB-C, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в дисплее, защиту от пыли и воды по стандарту IP68 /IP69. В сообщениях утверждается, что в Индии этот телефон может быть доступен по цене около 55 000 рупий. Ожидается, что он поступит в продажу в черном и фиолетовом цветах. Этот телефон, по всей видимости, является ребрендингом китайского Vivo X200s, который был анонсирован в апреле 2025 года.