Ожидается, что новинка будет представлена на CES 2026

Появившийся недавно тизер ASUS ROG о «большом игровом дисплее» теперь представляется не просто как гигантский монитор. В коротком сообщении в социальных сетях от декабря уже прошлого года говорилось о возвращении BFGD с шуткой о том, что большой стол не понадобится. В сообщении от XREAL говорится, что они работают совместно с ASUS над самым большим монитором ROG на сегодняшний день, но он будет предоставляться через смарт-очки дополненной реальности вместо большой панели, что объясняет шутку о рабочем месте. Ни в одном из постов не были указаны характеристики, информация о возможностях подключения или название продукта.

BFGD — это бренд NVIDIA 2018 года, используемый для игровых дисплеев больших размеров, изюминкой которых являются 65-дюймовые 4K-панели с высокой частотой обновления и поддержкой G-SYNC HDR. ASUS была одной из первых компаний, связанных с этой инициативой, выпустив большие игровые дисплеи под брендом ROG.

Если это окажется монитор в стиле XREAL, то минимальным требованием будет проводное подключение с передачей видео через USB-C DisplayPort, аналогично тому, что обычно используют современные очки дополненной реальности с ПК и портативными устройствами. В последних моделях XREAL One и One Pro используются микро-OLED дисплеи и выделенный процессор для обработки изображения. ASUS и XREAL пока не объявили дату запуска и цены устройства. Официальная презентация состоится через несколько дней на мероприятии CES 2026.