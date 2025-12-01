В сеть утекла информация о 6-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 7 445 с интегрированной графикой Radeon 840M

Результаты тестирования Geekbench выявили новую модель в серии AMD Ryzen 400 с кодовым названием "Gorgon Point". Это обновленные версии Strix Point и Krackan Point с более высокими тактовыми частотами, а в некоторых моделях с большим количеством ядер и улучшенной графикой. Ожидается, что новая серия будет представлять собой незначительное обновление. Флагманская модель Ryzen AI 9 HX 470 указана с 12 ядрами (Zen 5 и Zen 5c) и графическим процессором Radeon 890M.

Изменения коснулись тактовых частот. Например, тактовая Ryzen AI 9 HX 470 в режиме ускорения составляет 5,25 ГГц, а графический процессор стал на 200 МГц быстрее, достигнув значения 3,1 ГГц. Все модели серии Ryzen 400 также должны получить более быстрый нейронный процессор XDNA 2 с производительностью 55 TOPS.

Список новых и переизданных моделей растет. Так в сети появился еще один процессор Ryzen AI 7 445. У этой модели нет прямых предшественников, но, вероятно, она позиционируется как замена Ryzen AI 5 340. Новинка сохраняет то же количество ядер, но компоновка ядер, похоже, изменилась с 3+3 на 2+4. Встроенная графика также, по всей видимости, осталась без изменений и включает GPU Radeon 840M.

В Geekbench не раскрываются тактовые частоты процессора или графики. Судя по просочившейся в мае спецификации, четкого соответствия этой конфигурации нет. Единственные указанные там модели Ryzen AI 7 были 8-ядерными, тогда как новинка, похоже, является 6-ядерной.