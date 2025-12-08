Линейка Intel Core Ultra 300 Panther Lake подтверждена в ПК Advantech, благодаря PassMark

Следующая линейка мобильных процессоров Intel начала появляться в бенчмарках. В PassMark перечислены несколько процессоров Core Ultra Series 300 «Panther Lake», включая Core Ultra 7 366H, Ultra X7 358H, Ultra 7 365 и Ultra 5 332. Первые две модели включают 16 ядер с 18 МБ кэш-памяти третьего уровня, в то время как Core Ultra 7 365 имеет 8 ядер, а Core Ultra 5 332 — 6 ядер.

Согласно данным портала Wccftech, Core Ultra 7 366H набирает в CPU Mark 34 000 баллов, приближаясь к Core Ultra 9 285H, несмотря на более низкую тактовую частоту в режиме ускорения. Core Ultra X7 358H немного отстаёт от него, но всё же опережает Ultra 7 255H, несмотря на большее количество P-ядер. Ultra 7 365 опережает Ryzen Al Z2 Extreme и Intel Ultra 5 226V, в то время как Core Ultra 5 332 является начальным вариантом с гораздо более низким результатом в многопоточном режиме.

Отдельная утечка Geekbench также раскрывает первый карманный ПК на базе Panther Lake — OneXPlayer X1 с 12-ядерным Core Ultra 5 338H. Также подтверждены данные о двух чипах для будущего промышленного мини-ПК от Advantech, включающего либо Ultra 5 335 с 8 ядрами, либо Ultra 7 336H с 16 ядрами. Компания подтверждает, что последний поддерживает более быструю память со скоростью до 7200 МТ/с.

Что касается графики, то встроенный графический процессор Intel Arc B390 на базе новой архитектуры Xe3 также появился в тестах PassMark G3D. 12-ядерный ускоритель набрал 9453 балла, что примерно на 16% больше, чем у AMD Radeon 890M и, очевидно, больше, чем у Radeon 880M, 860M и 840M.

Не секрет, что компания Intel и её партнёры по производству ноутбуков уже отправили образцы продукции обозревателям. Некоторые были приглашены на специальные мероприятия или получили возможность поработать с новыми ноутбуками Panther Lake. Оценки производительности уже начинают просачиваться, и, судя по всему выглядят многообещающе. К сожалению, за исключением некоторых синтетических показателей, игровая производительность пока остаётся неизвестной до выхода полных обзоров примерно через четыре недели.