goldas
Промышленные ПК Advantech получат процессоры Core Ultra 300
Линейка Intel Core Ultra 300 Panther Lake подтверждена в ПК Advantech, благодаря PassMark

Следующая линейка мобильных процессоров Intel начала появляться в бенчмарках. В PassMark перечислены несколько процессоров Core Ultra Series 300 «Panther Lake», включая Core Ultra 7 366H, Ultra X7 358H, Ultra 7 365 и Ultra 5 332. Первые две модели включают 16 ядер с 18 МБ кэш-памяти третьего уровня, в то время как Core Ultra 7 365 имеет 8 ядер, а Core Ultra 5 332 — 6 ядер.

Согласно данным портала Wccftech, Core Ultra 7 366H набирает в CPU Mark 34 000 баллов, приближаясь к Core Ultra 9 285H, несмотря на более низкую тактовую частоту в режиме ускорения. Core Ultra X7 358H немного отстаёт от него, но всё же опережает Ultra 7 255H, несмотря на большее количество P-ядер. Ultra 7 365 опережает Ryzen Al Z2 Extreme и Intel Ultra 5 226V, в то время как Core Ultra 5 332 является начальным вариантом с гораздо более низким результатом в многопоточном режиме.

Отдельная утечка Geekbench также раскрывает первый карманный ПК на базе Panther Lake — OneXPlayer X1 с 12-ядерным Core Ultra 5 338H. Также подтверждены данные о двух чипах для будущего промышленного мини-ПК от Advantech, включающего либо Ultra 5 335 с 8 ядрами, либо Ultra 7 336H с 16 ядрами. Компания подтверждает, что последний поддерживает более быструю память со скоростью до 7200 МТ/с.

Что касается графики, то встроенный графический процессор Intel Arc B390 на базе новой архитектуры Xe3 также появился в тестах PassMark G3D. 12-ядерный ускоритель набрал 9453 балла, что примерно на 16% больше, чем у AMD Radeon 890M и, очевидно, больше, чем у Radeon 880M, 860M и 840M.

Не секрет, что компания Intel и её партнёры по производству ноутбуков уже отправили образцы продукции обозревателям. Некоторые были приглашены на специальные мероприятия или получили возможность поработать с новыми ноутбуками Panther Lake. Оценки производительности уже начинают просачиваться, и, судя по всему выглядят многообещающе. К сожалению, за исключением некоторых синтетических показателей, игровая производительность пока остаётся неизвестной до выхода полных обзоров примерно через четыре недели.

#intel #процессоры #процессоры intel #panther lake #процессоры нового поколения #passmark #core ultra 300 #core ultra 7 366h
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Любое Имя
09:09
Ну так он ручной сборки,а то дорого😄
Новые танки Leopard 2A8 в 6 раз дороже российских Т-90М
Мистер правдоруб
08:55
Параша полная, для соевых ущербов! Сценарий отвратительный и тупой до нельзя! В коте леопольде больше переживаешь за героев, чем за черного недомерка недожабу, вечно болаболящий обрубок секс куклы и ...
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
ЦАГ
08:50
Юмор на уровне " колобок повесился", а так даже прочитал.
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
Alex_023
08:42
В результате написания статьи ни одного американца не пострадало
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
Сергей Подкопаев
08:40
А как за комет против маха ставят сразу -50?
Пришёл защищать мессенджер MAX и немножко посмеяться над современной паранойей
Владимир
08:36
И много вас таких в вашей палате?
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
RangerXP
08:19
"показатели частоты кадров отличаются в несколько раз, падая с 650-680 до 50-55 fps." Обычно это называется "на порядок".
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
unhurtable
08:08
Нахрюк, пресловутые картели тебе бухгалтерскую ведомость предоставили чтоб ты заявлял про какие-то зарплаты там?
Defense One: Операция США против Венесуэлы может оказаться экономически невыгодной
unhurtable
08:06
А какой у них летающий пятого, ах да, это другое...
Германия может присоединиться к разработке истребителя 6-го поколения GCAP
Krogot
07:59
Экспериментальный фильмец франшизы. Почему бы и нет. Смотрится легко. Вечер скрасит.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
