Владелец Apple Watch утверждает, что смарт-часы оставили на его запястье ожог с волдырями. За полгода обращений в техподдержку мужчина так и не получил внятного ответа — консультанты либо исчезали, либо давали противоречивую информацию.

История владельца смарт-часов Apple Watch стала обсуждаемой после публикации на Reddit. Пользователь под ником Southern_Chest_9084 рассказал о травме и о длительных попытках добиться реакции от компании Apple.

По словам пользователя, инцидент произошел в минувшем году 24 сентября. Он работал за ноутбуком и внезапно почувствовал сильное тепло на запястье. Когда мужчина снял часы, он заметил ожог округлой формы, внешне повторяющий корпуса часов. На коже появились волдыри и заметные повреждения.

После этого он начал обращаться в службу поддержки Apple. Общение затянулось: звонки, чаты, электронные письма. Один из сотрудников предположил, что речь идет о кожной аллергии, а не о проблеме с самими часами. Позже представитель производителя согласился организовать забор устройства, поскольку ближайший магазин Apple находился в двух часах езды. Обещание не выполнили. Когда владелец все-таки приехал в магазин, чтобы передать часы для проведения экспертизы, сотрудники сообщили, что не знают о его случае.

К середине марта терпение пользователя лопнуло. Он написал, что его игнорируют, и поэтому он рассматривает возможность обращения в суд, поскольку все другие варианты исчерпаны. В комментариях ему советуют писать напрямую на мейл Тиму Куку, полагая, что письмо к нему может ускорить решение проблемы.