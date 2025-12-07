Сайт Конференция
goldas
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
Ретро-ПК был создан для демонстрации возможностей графической карты GeForce FX 5950 Ultra

Семейство видеокарт GeForce FX 5900, основанное на графическом процессоре NV35, стало второй попыткой NVIDIA перейти на API DirectX 9 после проблемной FX 5800. Линейка перешла на 256-битную шину памяти, сохранила 130-нм техпроцесс и реализовала архитектуру CineFX 2.0 с поддержкой Shader Model 2. GeForce FX 5950 Ultra использовала GPU NV38 с повышенной тактовой частотой ядра около 475 МГц, эффективной частотой памяти DDR 950 МГц, 256 МБ видеопамяти на 256-битной шине и интерфейсом AGP 8x.

Dawn стала визитной карточкой запуска серии GeForce FX. В демонстрации визуализировалась крылатая лесная фея с детализированной кожей и крыльями, используя вершинные шейдеры, а также фрагментные шейдеры, написанные на языках высокого уровня, таких как Cg или HLSL. Демонстрация была ориентирована на аппаратное обеспечение серии GeForce FX 5000 и API DirectX 9, и стала одним из первых общедоступных проектов, в которых пытались воссоздать реалистичных человекоподобных персонажей в реальном времени на потребительских видеокартах.

Dusk стала близнецом Dawn и была создана специально для демонстрации возможностей видеокарты GeForce FX 5900. В ней персонаж ходит и танцует на фоне ночной городской улицы, а фрагментные шейдеры обрабатывают многослойное затенение кожи, диффузными и зеркальными компонентами, рельефным текстурированием и простым эффектом подповерхности. Волосы полностью геометрически сформированы благодаря вершинным шейдерам, которые обеспечивают реалистичные пряди и анизотропную модель освещения, что считалось сложной задачей в реальном времени для оборудования того времени.

Многие демоверсии персонажей NVIDIA в 2000-х тысячных, включая Dawn и Dusk, впоследствии исчезли с официальных страниц загрузки и сохранились в основном в виде архивов и зеркал любительских сообществ.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #geforce fx 5800 ultra #geforce fx 5950 ultra #nv38 #geforce fx
Источник: videocardz.com
