Характеристики энергопотребления AMD Ryzen 7 9850X3D подтверждаются транспортными накладными

Новая утечка отгрузочного манифеста добавила очередную порцию информации о процессоре Ryzen 7 9850X3D. В манифесте NBD, опубликованном пользователем @Olrak29_, указана запись «AMD Desktop Ryzen 7 9850X3D 120W AM5» с номером модели 100-000001973-00 и внутренней датой выпуска в середине октября 2025 года.

Утечка манифеста последовала за появлением Ryzen 7 9850X3D на страницах поддержки драйверов AMD. Предыдущие слухи указывают на обновление линейки Zen 5 с X3D, основанное на двух моделях: Ryzen 7 9850X3D для массовых игровых сборок и Ryzen 9 9950X3D2, который, по слухам, будет иметь TDP 200 Вт и два стека 3D V-Cache.

• Ryzen 9 9950X3D2 — 200 Вт, 16 ядер/32 потока, 192 МБ кэша L3, 5,6 ГГц / 4,3 ГГц Dual 3D-VCache

• Ryzen 7 9850X3D — 120 Вт, 8 ядер/16 потоков, 96 МБ кэша L3, 5,6 ГГц / 4,7 ГГц

Утечки спецификаций приписывают Ryzen 7 9850X3D 8 ядер и 16 потоков с базовой тактовой частотой 4,7 ГГц и возможностью увеличения до 5,6 ГГц, а также 96 МБ кэша L3. Это соответствует топологии кэша чипа Ryzen 7 9800X3D, но с повышенной примерно на 400 МГц частотой. Значение TDP в манифесте указывает на то, что AMD планирует сохранить тот же пакет 120 Вт, используя настройку прошивки для достижения более высоких тактовых частот. Это делает новинку чуть более быстрым вариантом для игровых систем на платформе AM5.

Точная дата запуска пока неизвестна. Некоторые ожидают, что Ryzen 7 9850X3D появится в начале 2026 года, а CES рассматривается как возможное место анонса. Учитывая, что Ryzen 7 9800X3D уже зарекомендовал себя в качестве лучшего игрового процессора с энергопотреблением 120 Вт. Основные вопросы теперь связаны с ценой и доступностью новинки.