Доля видеокарт компании Intel на рынке впервые достигла целого процентного пункта

Согласно последнему отчёту Jon Peddie Research, на который ссылается портал TechPowerUp, доля дискретных графических карт Intel Arc на рынке настольных ПК достигла 1%. С момента выхода Arc Alchemist в игровой сегмент доля Intel колебалась около половины процента, поэтому этот небольшой скачок — первый случай, когда доля Arc в рейтинге дискретных графических процессоров JPR составляет однозначную цифру. AMD и NVIDIA по-прежнему контролируют оставшиеся 99% рынка, но этот шаг даёт владельцам Arc уверенность в том, что Intel не уходит с рынка и постепенно расширит своё присутствие.

Данные JPR за третий квартал 2025 года показывают, что доля AMD составляет 7%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале, в то время как NVIDIA сохраняет доминирование с 92%. Эти изменения связаны с краткосрочными факторами, такими как доступность плат, цены и корректировка запасов в каналах сбыта. JPR отмечает, что доля Intel за тот же период увеличилась на 0,4 процентных пункта, преодолев отметку в 1%.

Поставки видеокарт в третьем квартале 2025 года выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом, но всё ещё ниже 10-летнего среднего сезонного показателя в 11,4%. Поставки выросли на 47,5% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, чему способствовали необычайно высокие показатели в предыдущих кварталах и высокий спрос со стороны центров обработки данных, где средний рост спроса на видеокарты составил 145,5% по сравнению со вторым кварталом.

Стоит обратить внимание, что под видеокартами подразумеваются не только игровые модели, но и профессиональные ускорители.