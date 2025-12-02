Согласно последнему отчёту Jon Peddie Research, на который ссылается портал TechPowerUp, доля дискретных графических карт Intel Arc на рынке настольных ПК достигла 1%. С момента выхода Arc Alchemist в игровой сегмент доля Intel колебалась около половины процента, поэтому этот небольшой скачок — первый случай, когда доля Arc в рейтинге дискретных графических процессоров JPR составляет однозначную цифру. AMD и NVIDIA по-прежнему контролируют оставшиеся 99% рынка, но этот шаг даёт владельцам Arc уверенность в том, что Intel не уходит с рынка и постепенно расширит своё присутствие.
Данные JPR за третий квартал 2025 года показывают, что доля AMD составляет 7%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале, в то время как NVIDIA сохраняет доминирование с 92%. Эти изменения связаны с краткосрочными факторами, такими как доступность плат, цены и корректировка запасов в каналах сбыта. JPR отмечает, что доля Intel за тот же период увеличилась на 0,4 процентных пункта, преодолев отметку в 1%.
Поставки видеокарт в третьем квартале 2025 года выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом, но всё ещё ниже 10-летнего среднего сезонного показателя в 11,4%. Поставки выросли на 47,5% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, чему способствовали необычайно высокие показатели в предыдущих кварталах и высокий спрос со стороны центров обработки данных, где средний рост спроса на видеокарты составил 145,5% по сравнению со вторым кварталом.
Стоит обратить внимание, что под видеокартами подразумеваются не только игровые модели, но и профессиональные ускорители.