Конкретные цифры пока остаются неизвестными и будут зависеть от модели и рынка сбыта

Портал Overclock3D сообщает, что AMD уведомила партнеров о новом повышении цен на процессоры серии Ryzen 9000 и более старые чипы Ryzen, и новые цены вступят в силу уже в полночь. Это изменение касается только процессоров и не связано с предыдущими сообщениями о возможном повышении цен на графические процессоры Radeon.

На сайте добавлено, что повышение не связано с ценами на память и не связано с недавними слухами о повышении цен на графические процессоры. Точные корректировки будут зависеть от конкретной модели и региона, и AMD не предоставила публичного объяснения, оставив общественности лишь возможности для спекуляций по данному вопросу.

Это связано со скидками в "Черную пятницу" и "Киберпонедельник" и соответствует тому, что партнеры могут назвать возвратом к стандартным ценам, а не как новую рекламную акцию. Учитывая, что цены на DDR5 растут, повышение цен на процессоры делает новые сборки систем и обновления платформы более дорогими, чем всего несколько недель назад.

Что касается видеокарт, то AMD пока не подтвердила никаких новых цен на Radeon, но партнеры уже готовят клиентов к повышению цен в следующем году. Представитель PowerColor недавно сообщил покупателям на Reddit, что цены на графические карты, как ожидается, вырастут после праздничного периода, и посоветовал всем, кто планирует апгрейд, воспользоваться текущими предложениями до того, как произойдет повышение.

Однако на данный момент сообщение Overclock3D охватывает подтвержденные изменения только для процессоров Ryzen 9000 и более ранних, в то время как повышение цен графических ускорителей Radeon остается на стадии слухов.